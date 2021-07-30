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30.07.2021 18:32
Рубрика: Культура

Палеонтологи нашли огромное кладбище древних морских "пришельцев"

Текст: Денис Передельский
Фото: The Trustees of the Natural History Museum, London Фото: The Trustees of the Natural History Museum, London
Фото: The Trustees of the Natural History Museum, London

Палеонтологи обнаружили богатую коллекцию окаменелостей морских существ, погибших во время таинственной катастрофы. Эти существа настолько причудливы, что ученые сравнили их с "инопланетными пришельцами" из фантастических фильмов.

Фото: iStock
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Как сообщает Live Science, неожиданная находка была сделана под известняковым карьером, расположенным в британском графстве Котсуолдс.

Огромное кладбище насчитывает десятки тысяч окаменелых морских беспозвоночных, внешне напоминающих "пришельцев с далеких планет". Все это морские донные обитатели, которых называют иглокожими. Сообщается, в частности, что палеонтологи обнаружили останки древних предков современных морских звезд, морских огурцов, морских ежей и морских лилий.

Ученые отмечают, что останки сохранились великолепно. Дело в том, что все эти существа погибли внезапно. Вероятно, процветающее придонное морское сообщество было погублено таинственной катастрофой, которая произошла около 167 миллионов лет назад. Это мог быть, например, оползень, вызванный землетрясением. Как говорят ученые, они нашли нечто вроде "Помпей юрского периода".

"Эти существа пытались защитить себя, принимая стрессовую позу и выставляя для защиты свои конечности, но все было напрасно, - говорит Тим Эвин, палеонтолог и старший куратор Лондонского музея естественной истории. - Они были погребены заживо".

Если для древних обитателей морских глубин это была губительная катастрофа, то для современных ученых найти именно такое кладбище - огромная удача. В их руки попал огромный и очень ценный материал. Отлично сохранившиеся окаменелости позволят не только детально изучить строение этих причудливых существ. Ученые смогут проанализировать их жизненные циклы.

Фото: iStock
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Доисторическое место, где находится кладбище, датируется средним юрским периодом (примерно от 200 до 145 миллионов лет назад). В то время на суше господствовали зауроподы и тероподы. А моря и океаны переживали переходный период. Это было время, когда морская фауна восстанавливалась после массового вымирания, в результате которого погибло до половины всех морских видов. В тот период иглокожие эволюционировали с огромной скоростью, заполняя освободившуюся нишу.

По словам исследователей, место, где находятся окаменелости, было относительно мелким. По их подсчетам, глубина здесь составляла от 20 до 40 метров, причем вода тогда была гораздо теплее, чем сейчас.

Ученые считают, что в результате идентификации окаменелостей им удастся открыть не один новый вид, ранее неизвестный науке. Кстати, помимо морских животных команда палеонтологов также обнаружила в окаменелых отложениях образцы древесины и пыльцы растений. Их изучение поможет получить новые данные об изменениях климата в то время.

"Мы подробно опишем новые виды и разнообразие растений и животных, которых мы нашли на этом участке, - обещает Тим Эвин. - Будет реализован и еще один проект, посвященный динамике развития популяций конкретных групп иглокожих".

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