Постановление главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю от 23 июля 2021 года № 43 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, Главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю Горяев Дмитрий Владимирович, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), установил осложнение эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции на территории Красноярского края.

За 2 последние недели недельный показатель увеличился в 1,6 раз с 71,9 до 118,9 на 100 тыс. населения, суточный показатель заболеваемости увеличился в 1,4 раза с 12,1 до 17,1 на 100 тысяч населения.

Уровень заболеваемости поддерживается преимущественно за счет работоспособного населения, на которое приходится 68,2 %. Чаще в эпидемический процесс новой коронавирусной инфекции вовлекаются лица в возрасте от 18 до 64 лет, на которых приходится 68,9 % от числа всех зарегистрированных случаев за последние 2 недели.

Рост заболеваемости за последние 2 недели преимущественно регистрируется за счет взрослых в возрасте 18-29 лет - в 2 раза, 30-49 лет - в 1,2 раза.

С целью предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди населения Красноярского края, в соответствии с п. 18.3. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", руководствуясь пунктом 6 части 1 ст. 51 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 10 Федерального Закона Российской Федерации от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации, с охватом не менее 60 % от общей численности к 15.09.2021 г.:

1.1. Работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в:

- сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- сфере транспортных услуг (транспорте общего пользования, такси);

- многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;

- клиентских подразделениях финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи; |

- сфере торговли, общественного питания, гостиничных и иных услуг;

- салонах красоты, косметических, СПА-салонах, массажных салонах, соляриях, банях, саунах, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах, бассейнах, аквапарках;

- сфере бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных объектов;

- сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- детских игровых комнатах, детских развлекательных центрах, детских лагерях дневного и круглосуточного пребывания, иных местах проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха,

торгово-развлекательных центрах;

- театрах, кинотеатрах, концертных залах, спортивных объектах.

1.2. Работающим вахтовым методом на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях и у индивидуальных

предпринимателей.

1.3. Проживающим на постоянной основе в социальных учреждениях.

1.4. Государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы Красноярского края, работникам органов государственной власти Красноярского края и подведомственных им организаций.

2. Министерству здравоохранения Красноярского края, главным врачам медицинских организаций края:

2.1. Организовать и обеспечить проведение иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии п.1 постановления.

2.2. Пересмотреть планы и графики иммунизации по дням в разрезе медицинских организаций с учетом поставленной цели.

2.3. Обеспечить развертывание дополнительных пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

2.4. Обеспечить ежедневное представление сведений о проведенных прививках в разрезе административных территорий края и возрастов в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

3. Главам муниципальных образований Красноярского края:

3.1. Обеспечить в срок до 31.07.2021 представление юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и организациями всех форм собственности в медицинские организации по месту расположения списков работающих, подлежащих вакцинации в соответствии с п. 1 постановления.

3.2. Обеспечить принятие мер по организации иммунизации сотрудников юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и руководителями организаций всех форм собственности.

3.3. Оказать содействие (при необходимости) руководителям медицинских организаций в организации и проведении, иммунизации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

4. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и руководителям организаций всех форм собственности:

4.1. В срок до 31.07.2021 представить в медицинские организации по месту расположения объекта списки работающих, подлежащий иммунизации против новой коронавирусной инфекции в соответствии с п.1 постановления.

4.2. Обеспечить иммунизацию работающих лиц с охватом не менее 60% от общей численности работников в соответствии с п.1 постановления.

4.3. Оказывать содействие медицинским организациям в организации и проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) подлежащего контингента.

5. Правительству Красноярского края:

5.1. Обеспечить контроль за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и организациями всех форм собственности требований настоящего Постановления.

5.2. Организовать проведение разъяснительной работы с населением через средства массовой информации о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

6. Управлению Роспотребнадзора по Красноярскому краю и его территориальным отделам:

6.1. Обеспечить контроль за ходом иммунизации j против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в ежедневном режиме.

6.2. Продолжить проведение активного информированйя населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю Д.В.Горяев







