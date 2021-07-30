Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 30 июля 2021 года № 112-рг "О продлении срока ограничительных мероприятий"

Новости

Три региона получат 2,7 млрд рублей на снижение вредных выбросов 15:32
Москалькова: Власти Украины дискриминируют больше половины населения 15:22
Барега из Эфиопии стал олимпийским чемпионом в беге на 10 000 м 15:21
На Урале после гибели людей мусоровозы оснастят допоборудованием 15:11
Комиссаром павильона РФ на Венецианской биеннале станет Анастасия Карнеева 15:10
Теннисисты Мектич и Павич стали олимпийскими чемпионами в парном разряде 15:04
Назван размер комфортного дохода семьи для обслуживания ипотеки 14:57
Спецучения на основе сирийского опыта прошли в Западном военном округе 14:56
Военнослужащие впервые применили дистанционный способ "блокирующего минирования" 14:56
В Казани задержали сооснователя финансовой пирамиды Finiko 14:53
Стали известны подробности инцидента с актером "Штрафбата" Регнером 14:50
Жителя Тюмени будут судить за контрабанду кокаина из Испании 14:49
26 победителей конкурса "Лидеры России. Политика" баллотируются в Госдуму 14:42
Кабмин разработал законопроект о жилье для сотрудников органов внутренних дел 14:42
Двигатели модуля "Наука" внештатно включились из-за сбоя в программе 14:41
Исследование: Большинство россиян собираются учиться дальше после вуза 14:36
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России 14:28
Android-приложениям запретили собирать информацию о пользователях 14:27
Лукашенко рассказал о попытках расшатать белорусское общество 14:27
Правительство выделит свыше 2 млрд рублей на ремонт водоводов в Крыму 14:22
Минсельхоз установил новые экспортные пошлины на зерно 14:22
На Урале завели дело на мать утонувшего в ванне ребенка 14:15
Мишустин: Технически все готово, чтобы начать школьные выплаты со 2 августа 14:14
Песков: Путину не докладывали о драке в Крыму, это частный случай 14:05
Роман Романенко: "Наука" откроет для России новые возможности исследовательской работы на орбите 14:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
30 июля 2021 г.

Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 30 июля 2021 года № 112-рг "О продлении срока ограничительных мероприятий"

Дата подписания 30 июля 2021 г.
Опубликован 30 июля 2021 г.

Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Продлить по 31.08.2021 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг, от 13.08.2020 № 130-рг, от 17.08.2020 № 133-рг, от 08.09.2020 № 143-рг, от 13.10.2020 № 159-рг, от 29.01.2021 № 15-рг, от 04.02.2021 № 19-рг, от 16.02.2021 № 26-рг, от 02.03.2021 № 30-рг, от 29.04.2021 № 55-рг).

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о. Губернатора Кемеровской области - Кузбасса В.Н.Телегин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией