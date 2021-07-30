Постановление администрации Липецкой области от 28 июля 2021 года № 284 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области"

Новости

В Сиднее из-за COVID-19 ужесточили карантинные меры 02:57
В ВОЗ заявили о достижении Швецией нулевой смертности от COVID-19 02:37
В Париже один человек погиб при наезде автомобиля на террасу бара 02:06
Вильфанд пообещал москвичам теплые ночи и небольшие дожди в выходные 01:46
Рогозин назвал дату запуска модуля "Причал" на МКС 01:46
Саудовская Аравия с 1 августа разрешит въезд сделавшим две прививки туристам 01:29
Байден поручил Пентагону разработать план обязательной вакцинации военных 00:50
Байден предложил выплачивать привившимся по 100 долларов 00:32
НАСА: Запуск корабля Starliner к МКС состоится не ранее 3 августа 00:28
Скарлетт Йоханссон подала на Disney в суд из-за "Черной вдовы" 00:24
Рогозин: На МКС все в порядке 00:15
На юге Таджикистана начали строить лагерь для афганских беженцев 00:02
Знаменитого сомелье из Нью-Йорка обвинили в поджоге уличных обеденных зон 29.07.2021
Ученые назвали богатые кальцием продукты для укрепления костей 29.07.2021
Роднина ответила американке на критику успехов россиян на ОИ 29.07.2021
Минэкономразвития: ВВП России вырос на 4,6% в первом полугодии 29.07.2021
В ФАС рассказали о внеплановых проверках нефтетрейдеров 29.07.2021
Проценко объяснил, почему после прививки попадают в больницу с COVID-19 29.07.2021
В Греции зафиксировано 48 лесных пожаров 29.07.2021
Власти Москвы расширят диспансеризацию после спада коронавируса 29.07.2021
Власти Москвы призвали продолжить вакцинацию от коронавируса 29.07.2021
На модуле "Наука" удалось отключить незапланированно включившиеся двигатели 29.07.2021
Более 30 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 29.07.2021
Спектакль "Современника" посмотрят следователи 29.07.2021
Маск поздравил Рогозина с доставкой модуля "Наука" на МКС 29.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
30 июля 2021 г.

Постановление администрации Липецкой области от 28 июля 2021 года № 284 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области"

Дата подписания 28 июля 2021 г.
Опубликован 30 июля 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании предписания руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области от 27 июля 2021 года № 2223 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля; 23 апреля; 27 апреля; 28 апреля; 29 апреля; 30 апреля; 6 мая; 8 мая; 13 мая; 20 мая; 22 мая; 29 мая; 03 июня; 8 июня; 9 июня; 16 июня; 19 июня; 23 июня; 26 июня; 30 июня; 14 июля; 22 июля; 24 июля; 30 июля; 31 августа; 1 сентября; 29 сентября; 2 октября; 9 октября; 15 октября; 23 октября; 30 октября; 3 ноября; 9 ноября; 18 ноября; 20 ноября; 1 декабря; 16 декабря; 18 декабря; 29 декабря; 30 декабря; 2021, 13 января; 27 января; 02 февраля; 05 февраля; 10 февраля; 11 февраля; 19 февраля; 04 марта; 09 марта; 24 марта; 02 апреля; 13 апреля; 29 апреля; 30 апреля; 14 мая; 25 мая; 26 мая; 10 июня; 17 июня; 26 июня; 29 июня; 06 июля; 15 июля) следующие изменения:

1) в пункте 1.1 слова "31 июля 2021 года" заменить словами "31 августа 2021 года";

2) абзац первый пункта 1.4.1 после слов "с 06 июля по 01 августа 2021 года включительно" дополнить словами ", с 02 августа по 31 августа 2021 года включительно";

3) абзац седьмой пункта 1.5 после слов "с 06 июля по 01 августа 2021 года включительно" дополнить словами ", с 02 августа по 31 августа 2021 года включительно";

4) приостановить по 31 августа 2021 года включительно действие подпункта 3 пункта 1.6.

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией