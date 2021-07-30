Максютов: Распространение бразильского штамма "гамма" в России маловероятно

"Бразильский" штамм COVID-19 "гамма" был выявлен в России - несколько единичных случаев, однако его широкое распространение в нашей стране маловероятно, сказал сегодня журналистам генеральный директор ГНЦ"Вектор" Ринат Максютов.

Сейчас в России (как и в целом в мире) активно распространяется "индийский" штамм "дельта", который является более заразным по сравнению с вариантами-предшественниками. По словам Максютова, на долю "дельты" сейчас приходится более 95% случаев заражения коронавирусной инфекцией в большинстве регионов России.

В ВОЗ, где отслеживают эволюцию коронавируса в мировых масштабах, отнесли штаммы "гамма" и "дельта" к категории "вызывающих озабоченность". Эти варианты более заразны и, по некоторым данным, обладают "избегающим" эффектом - вакцинация защищает от них хуже, чем от исходного штамма.