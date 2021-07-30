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30.07.2021 00:02
Рубрика: В мире

На юге Таджикистана начали строить лагерь для афганских беженцев

Текст: Константин Волков

На юге Таджикистана, в общине Пяндж Джайхунского района, расположенной на границе с Афганистаном, началось строительство лагеря для афганских беженцев, который займет территорию 2,24 гектара. Об этом заявил на пресс-конференции председатель Джайхунского района Абдулхафиз Одиназода.

Фото: Министерство обороны РФ
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Он подчеркнул, что это лагерь для "потенциальных беженцев". Финансирование строительства из "республиканских и других источников" идет черед МВД Таджикистана.

Одиназода также отметил, что "обстановка в Джайхунском районе спокойная".

Между тем подразделения миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) России начали перегруппировку войск на полигон "Термез" для участия в совместных учениях России и Узбекистана, которые пройдут в Сурхандарьинской области Узбекистана, об этом 29 июля сообщила пресс-служба ЦВО.

Также 5-10 августа в Хатлонской области Таджикистана пройдут совместные военные учения России, Узбекистана и Таджикистана, в ходе которых, по информации пресс-службы ЦВО, "будет отработана подготовка к ведению боевых действий совместной группировкой войск по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства".

Ранее, 24 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу и его таджикский коллега Шерали Мирзо в ходе телефонных переговоров обсудили "ситуацию в таджико-афганском приграничье и совместные меры по нейтрализации угроз, связанных с обострением ситуации в Афганистане".

В Афганистане в настоящее время продолжается противостояние талибов и Кабула. По разным оценкам, талибы контролируют от 60 до 80 процентов уездов страны. Несмотря на неоднократные заявления движения "Талибан" (запрещено в РФ), что оно не планирует никаких действий вне Афганистана, соседние страны опасаются наплыва беженцев из-за продолжающихся боевых действий и активизации различных радикальных организации, вроде ИГИЛ (запрещено в РФ).

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