Netflix покажет документальный фильм о Михаэле Шумахере

Сервис потокового видео Netflix купил права на показ документального фильма "Шумахер" (Schumacher) о великом немецком автогонщике и рекордсмене "Формулы-1", семикратном чемпионе мира Михаэле Шумахере, получившем серьезную черепно-мозговую травму в результате несчастного случая на горнолыжном курорте Мерибель во французских Альпах 29 декабря 2013 года.

Премьера картины, по сообщению портала Deadline, состоится 15 сентября 2021 года.

Фильм расскажет о жизни и карьере Шумахера, а также будет включать в себя интервью с его женой, братом и отцом. В съемках фильма приняли участие такие представители мира автоспорта, как нынешний президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт, владелец доли группы компаний "Формулы-1" Берни Экклстоун, менеджер "Формулы-1" Флавио Бриаторе, известнейшие автогонщики Себастьян Феттель, Микка Хаккинен, Дэймон Хилл и Дэвид Култхард.