Новый Evolution воскреснет в гибридном Mitsubishi Outlander PHEV

Слава раллийных "Эвиков" не может быть забыта: это было бы несправедливо к легендарному имени. В Mitsubishi придумали, как возродить его. Уже давно понятно, что Evolution не будет седаном, а воплотиться в формате SUV, о котором рассказало японское издание The Best Car.

Вспомним, что шильдик Evolution был не только у Lancer, его носил и спортивный внедорожник, скроенный на агрегатах Pajero, поэтому ничего предосудительного в том, что "Эвиком" будет кроссовер, нет.

По данным японского СМИ, новым Evolution станет гибридный Outlander PHEV. Звучит правдоподобно, особенно учитывая последнее заявление компании о силовой установке новинки, её обычной версии, дебют которой намечен на конце этого года - начало следующего.

Интересно, что премьера концепта Outlander Evolution, пишет журнал, может состояться в октябре в рамках автосалона в Токио, а летом 2022-го появится серийный вариант спортивного кроссовера.