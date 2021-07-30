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30 июля 2021 г.

Распоряжение губернатора Омской области от 29 июля 2021 года № 95-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

1. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) абзац первый подпункта 8 пункта 7 изложить в следующей редакции:

"8) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, перевозки пассажиров и багажа по заказу автомобильным транспортом, перевозки пассажиров и багажа легковым такси на территории Омской области:";

2) в пунктах 10.3, 10.4, 12, 14 слова "31 июля 2021 года" заменить словами "31 августа 2021 года";

3) абзац первый пункта 11.2 изложить в следующей редакции:

"1 1.2. Запретить проведение всех массовых мероприятий, включая молодежные форумы, слеты, фестивали, концерты под открытым небом, по 31 августа 2021 года.".

2. Приостановить действие подпункта 1 пункта 10 распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" с 1 по 31 августа 2021 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.П.Бойко



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