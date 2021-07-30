Дептранс призвал москвичей не парковаться под деревьями

Столичный департамент транспорта призвал москвичей не парковаться под деревьями. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства. Жителей города призвали не оставлять свои транспортные средства под деревьями и шаткими конструкциями. "Если решите куда-то поехать на автомобиле - держите дистанцию и избегайте резких маневров", - советует ведомство.

Напомним, 30 июля столичный регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта. Местами возможны дожди и грозы, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Осадки закончатся в девять вечера. Максимальная температура воздуха в этот день составит +26 градусов.

"Погода будет дискомфортная: низкое содержание кислорода, высокая влажность и температура воздуха. Все эти факторы могут способствовать ухудшению самочувствия", - рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.