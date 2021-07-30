Синоптики предупредили москвичей о дожде и грозе в пятницу

Московский регион в пятницу будет находиться под влиянием нового атмосферного фронта. Местами возможны дожди и грозы. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Дожди в пятницу смогут пополнить копилку осадков на 8-10 мм. Максимальная температура воздуха в Москве составит +26 градусов. Атмосферное давление в середине дня - 740 мм рт. ст.

- Погода будет дискомфортная, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Ожидается низкое содержание кислорода, высокая влажность и температура воздуха. Все эти факторы могут способствовать ухудшению самочувствия.

Кстати, самая жаркая температура 30 июля была в 1936 году, тогда воздух прогрелся до +36,5.