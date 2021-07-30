Жительница Смоленска отсудила компенсацию после удаления почки

В Смоленске женщина отсудила у поликлиники компенсацию морального вреда за ненадлежащее оказание медицинской помощи.

По информации Смоленского областного суда, женщина обратилась в суд с иском к поликлинике и экспертным организациям об установлении группы инвалидности, возмещении затрат на медикаменты и взыскании компенсации морального вреда. По мнению пациентки, ей была оказана ненадлежащая медпомощь при лечении мочекаменной болезни почек, в результате чего у нее была удалена почка.

Однако Промышленный райсуд Смоленска в прошлом году отказал истице в удовлетворении ее требований, не найдя недостатков в работе медиков. Судебная коллегия по гражданским делам Смоленского областного суда с этим согласилась, и только Второй кассационный суд обшей юрисдикции отменил апелляционное определение в части отказа во взыскании морального вреда и возмещении затрат на медикаменты, направив дело на новое рассмотрение.

- 28 июля судебная коллегия по гражданским делам Смоленского областного суда отменила решение Промышленного районного суда Смоленска, взыскав с поликлиники моральный вред в пять тысяч рублей и судебные расходы, - сообщили в областном суде.

Там, кроме того, пояснили, что судмедэкспертиза установила наличие дефекта при оказании женщине медпомощи, выразившегося в ненадлежащем оформлении медицинской документации.