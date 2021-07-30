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30 июля 2021 г. 15:05
Общество
Текст: Артем Локалов

Во Владивостоке появится мемориал в честь моряка, погибшего 40 лет назад

В конце июля, во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Военно-морского флота, во Владивостоке вспомнили моряков-подводников, погибших 40 лет назад при крушении подводной лодки С-178.
Подлодка С-178 погибла 40 лет назад. Фото: из архива Сергея Кубынина
Подлодка С-178 погибла 40 лет назад. Фото: из архива Сергея Кубынина

Подлодку в октябре 1981-го протаранило судно "Рефрижератор-13". В итоге военный корабль затонул. 32 человека погибло, 26 - спаслись. Спаслись, во многом благодаря капитану 1 ранга, в 1981-м - старпому подлодки - Сергею Кубынину.
Как Сергею Кубынину и 25 морякам удалось спастись из затонувшей подлодки

Обстоятельства катастрофы на долгое время были засекречены, капитан военного корабля Валерий Маранго, как и капитан "Рефрижератора", были осуждены. Кубынин добивался отмены приговора в отношении Маранго, но безуспешно. Капитан С-178 отбыл срок, а скончался 20 лет назад.

Кубынин - главный хранитель памяти об С-178. Он добился реставрации мемориала военным морякам. Каждый год во Владивостоке вспоминают о них.

- В этом году приезжали ребята, которые выжили в том аду. Приезжали родственники тех, кто не смог выжить, - сказал Сергей Кубынин корреспонденту "Родины". - Помянули капитана корабля Валерия Маранго, вышли в море, в точку последнего погружения - это в заливе Петра Великого. Побывали на кладбище…

Сергей Кубынин (в центре) с сослуживцами. / из архива Сергея Кубынина

По словам каперанга Кубынина, в этом году погибших моряков будут вспоминать 21 октября не только во Владивостоке, но и в Крыму, в храме Николая Чудотворца, где находится Мемориал памяти погибшим на водах.

Кубынин пять лет добивался открытия мемориальной доски старшему лейтенанту Алексею Соколову на здании школы во Владивостоке, где он учился.

- Алексей на поверхности воды уступил свой спасательный жилет доктору. Тот потом станет заслуженным врачом России. А Алексей погиб у него на глазах… Мама Леши Мария Тимофеевна ждала, пока признают, что ее сын совершил подвиг - и дождалась. Принято решение мемориальную доску установить, - сказал Сергей Кубынин.

С-178 - по-прежнему одна команда. / из архива Сергея Кубынина

Темы дня:
#подлодки
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