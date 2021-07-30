Дмитрий Махонин принял участие в экономическом саммите в Казани

Глава Прикамья Дмитрий Махонин встретился с Маратом Кабаевым, возглавляющим международную ассоциацию исламского бизнеса (МАИБ). На встрече, прошедшей во время экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021", губернатор Пермского края поднял вопросы сотрудничества и налаживания бизнес-связей с членами ассоциации.

- Международная ассоциация исламского бизнеса является организацией, объединяющей представителей делового сообщества, действующих на основе справедливости и обоюдновыгодного сотрудничества, - отметил Дмитрий Махонин. - Такие принципы деятельности действуют и в Пермском крае. Здесь сейчас проживает более 115 тысяч татар и порядка тридцати тысяч башкир. Все мы разделяем доброжелательное, уважительное отношение к друг другу.

Кроме того, глава Прикамья сообщил, что в крае активно работают более сотни различных мусульманских организаций. Также в регионе периодически проводятся экономические форумы татарских поселений. Краевые власти оказывают поддержку при возведении мечетей, как, например, в Перми и Октябрьском районе.

- В 2021 году в Прикамье состоялся десятый форум "Мусульманский мир", на котором обсуждались вопросы активного продвижения добровольчества и халяльного туризма, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - И уже два года, как на этом форуме действует экономическая программа, где в числе прочего обсуждается тема производства и реализации продукции в нормах ислама.

Подытоживая встречу, глава Прикамья предложил Марату Кабаеву рассмотреть площадку пермского форума "Мусульманский мир" для организации различных мероприятий от международной ассоциации исламского бизнеса.

Руководитель МАИБ поддержал предложение главы Пермского края.