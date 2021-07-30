Самарского полицейского заподозрили в убийстве 15-летней девочки

В Самаре третий отдел по расследованию особо важных дел регионального СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства 15-летней девочки, сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи выяснили, что вечером 29 июля этого года в частном доме поселка Петра Дубрава Волжского района Самарской области была найдена мертвая девушка 2006 года рождения с множеством ранений.

В убийстве подозревают полицейского, он задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. В пресс-службе регионального МВД сообщили, что в отношении подозреваемого ведомство проводит служебную проверку. Если вина задержанного будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел. Его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.