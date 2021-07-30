В Удмуртии задержаны 15 мошенников в сфере страхования

Мошенники в Удмуртии приобретали недорогие автомобили различных марок, оформляли страховые полисы, а затем инсценировали дорожно-транспортные происшествия с участием этих машин. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что под предлогом наступившего страхового случая аферисты обращались в страховые компании с заявлениями о возмещении убытков по полисам ОСАГО. При этом в договорах купли-продажи автомобилей, которые в последующем участвовали в качестве пострадавшей стороны при ДТП, их фактическая стоимость значительно завышалась для увеличения суммы страхового возмещения.

Мошенников раскрыли и задержали сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике. В ходе следствия выявлено 32 факта мошенничества, в результате которых в течение трех лет были похищены у различных страховых компаний свыше 5 миллионов рублей.

Сейчас Следственной частью Следственного управления МВД по Удмуртской Республике окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению 15 участников организованной группы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Индустриальный районный суд Ижевска для рассмотрения по существу.