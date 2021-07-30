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30.07.2021 13:13

Филиал АО "Транснефть -Западная Сибирь" выпустил за I полугодие 6,6 тыс. единиц продукции

Центральная база производственного обслуживания в г. Омске (ЦБПО, филиал АО "Транснефть - Западная Сибирь") с января по июнь 2021 года выпустила 6,6 тыс. изделий на 329 млн рублей.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Основные направления деятельности базы - изготовление специализированного оборудования для отрасли трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, а также проведение капитального ремонта запорной и регулирующей арматуры. Продукция ЦБПО полностью сертифицирована и отвечает требованиям регламентов Таможенного союза.

В частности, были произведены поршни-разделители с чистящими дисками, герметизаторы резинокордные, компенсаторы давления для клиновых задвижек, муфты, пружины для поршней-разделителей, полотенца мягкие, устройства для разметки катушек, центраторы муфтовые, установки дробеструйные, краны сифонные и другие виды изделий. Все продукция была поставлена в дочерние организации системы "Транснефть". Наибольший объем изделий был отгружен в АО "Транснефть - Прикамье".

Также за первое полугодие Омская ЦБПО выполнила капитальный ремонт шиберных и клиновых задвижек условным диаметром 500 и 700 мм. Во время капитального ремонта на задвижки были установлены компенсаторы давления (КДКЗ). Компенсаторы предназначены для выравнивания давления в корпусе задвижки с одним из подводящих патрубков и являются собственной конструкторской разработкой Омской ЦБПО. Детали КДКЗ изготавливаются из нержавеющей стали. Это позволяет эксплуатировать компенсатор в агрессивных средах и при высоких температурах.

Большое внимание уделяется постоянному повышению знаний работников Омской ЦБПО в области безопасности труда. За первое полугодие 109 сотрудников прошли обучение по таким направлениям, как "Подготовка и проведение огневых, газоопасных, ремонтных и других работ повышенной опасности", "Пожарно-технический минимум", "Эксплуатация систем пожарной сигнализации".

Справка:

Центральная база производственного обслуживания (ЦБПО) входит в структуру АО "Транснефть - Западная Сибирь". Общая площадь производственных цехов ЦБПО составляет порядка 4 тысяч кв. м. Также на базе филиала действует Аттестационный учебный центр, где проводится обучение и ведомственная аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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