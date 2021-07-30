На руднике в Красноярском крае погиб рабочий

Сегодня утром на руднике "Комсомольский" компании "Норникель" погиб рабочий. Прокуратура Красноярского края организовала проверку в связи с ЧП, сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, около 7 часов 25 минут в руднике отслоилась и рухнула горная масса. При этом взрывник ООО "Заполярная строительная компания" получил смертельные травмы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Специалисты дадут оценку соблюдению законодательства об охране труда и промышленной безопасности.