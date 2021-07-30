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30.07.2021 08:48
Рубрика: Происшествия

На руднике в Красноярском крае погиб рабочий

Текст: Дмитрий Машуков

Сегодня утром на руднике "Комсомольский" компании "Норникель" погиб рабочий. Прокуратура Красноярского края организовала проверку в связи с ЧП, сообщили в надзорном ведомстве.

В Норильске рабочий погиб при обрушении пола на заводе

По предварительным данным, около 7 часов 25 минут в руднике отслоилась и рухнула горная масса. При этом взрывник ООО "Заполярная строительная компания" получил смертельные травмы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Специалисты дадут оценку соблюдению законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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