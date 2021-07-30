На соревнованиях под Новосибирском паралет совершил жесткую посадку

На официальных соревнованиях чемпионата России 2021 по спорту сверхлегкой авиации жесткую посадку совершил паралет. Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, в результате инцидента пострадал экипаж.

Соревнования проходили вчера в городе Бердск Новосибирской области. После выполнения заданного упражнения один из паралетов при заходе на площадку аэропорта совершил жесткое приземление. Экипаж был госпитализирован с телесными повреждениями.

Следователи разбираются в причинах случившегося. Среди версий: ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия. По факту инцидента проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.