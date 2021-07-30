В Хакасии пьяный мужчина поджег мобильный пункт вакцинации

Полиция Хакасии возбудила уголовное дело на мужчину, подозреваемого в поджоге пункта вакцинации.

Как сообщает ТАСС, ранее в Абакане возник пожар в мобильном пункте вакцинации, развернутом Министерством обороны РФ на Первомайской площади города. Общая площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра. Пострадал наружный баннер.

Вечером 29 июля сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали нетрезвого мужчину, подозреваемого в поджоге. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Предполагаемому поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы, проинформировал республиканский главк МВД.