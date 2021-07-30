В Новосибирске умер двухмесячный ребенок, заразившийся COVID-19

В одной из больниц Новосибирска скончалась двухмесячная девочка. Причины смерти выясняет региональный минздрав. Как рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области, специальная экспертиза была назначена после публикаций сообщения родителей о том, что ребенок умер из-за осложнений от коронавируса.

Ранее в соцсетях действительно появилась информация о том, что ребенок скончался от пневмонии, вызванной COVID-19. Родители девочки опубликовали фото соответствующего заключения медиков. Согласно сообщению, малыш находился в больнице около недели, лежал под аппаратом искусственной вентиляции легких. Поражение органов дыхания при поступлении было на уровне 60 процентов.

- Действительно, в детской городской клинической больнице №3 скончался двухмесячный ребенок. Причины смерти в настоящее время устанавливает патологоанатомическая экспертиза, - прокомментировали сообщение в областном минздраве, добавив, что на исследование причин смерти ребенка может уйти от 30 до 45 дней.