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30.07.2021 14:23
Рубрика: Власть

В Октябрьском районе Новосибирска откроет свои двери новый детский сад

Текст: Михаил Сергеев (Новосибирск)
На улице 9-го ноября полным ходом идут работы по завершению строительства детского сада. По планам сдача здания планируется к середине декабря. Неравнодушные родители, депутаты и общественники вместе с провели мониторинг работ в строящемся здании.
Фото: Татьяна Кравченко/РГ Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Фото: Татьяна Кравченко/РГ

- Для родителей, живущих в Октябрьском районе, этот садик станет настоящим долгожданным подарком. В садиках всегда была нехватка мест, особенно в этом районе. Старое здание, не идет ни в какое сравнение с новым. Я очень рада за родителей и ребятишек, которые будут сюда ходить. Камеры наблюдения, новая система пожарной безопасности, вентиляция и кондиционер, новая мебель - все то, чего так не хватало в старом здании. Я думаю, что все это должно облегчить жизнь родителям и работникам дошкольного заведения, - поделилась неравнодушная мама и жительница Октябрьского района Елена Мазурина.

Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
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История семьи женщины тесно связана с этим садом. Она и ее дети - выпускники этого сада, а тетя женщины более 30 лет проработала медсестрой в саду.

Работы по строительству нового сада начались в 2020 году, а к декабрю 2021 здание планируют сдать. В ходе мониторинга, удалось узнать, на какой стадии находятся работы и чем же принципиально отличается новое здание от старого.

- Детский сад в жизни ребенка очень важная веха - впервые ребенок находится на старте своей общественной жизни, он впервые выходит за пределы своего дома и длительное время находится в детском дошкольном учреждении в отрыве от родителей. Необходимо сделать максимально комфортным, эстетичным и самое главное - безопасным пребывание здесь детей. Это индивидуальный, нетиповой проект, специально разработанный для этого участка. В Октябрьском районе потребность в местах в дошкольные учреждения очень высокая, поэтому здесь не стали брать типовой проект на 220 мест, а разработали другой, который позволяет разместить 265 ребятишек - это две или три дополнительных группы, которые не вместились бы в типовом варианте,- отметила член общественного совета проекта "Городская среда" Наталья Багрова.

Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
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На сегодняшний день уже завершена отделка и идет корректировка замечаний, завозится мебель и заканчиваются работы по благоустройству территории. Новое здание детского сада выглядит светлым, уютным, просторным. Также он обеспечен всей необходимой инфраструктурой - здесь есть спортивная зона, актовый зал, достаточное количество комнат для спален и игровых. Наталья Багрова выразила надежду на то, что родителям и детям здесь понравится. Сейчас готовность, по словам подрядчиков, около 95%.

- То, что этот объект возник вот здесь в Октябрьском районе - большая победа. Он не решит глобально вопрос с нехваткой мест в детских садах города, но облегчит ситуацию конкретно здесь в этом месте. Очень важно, чтобы люди принимали непосредственное участие в обсуждении проектов благоустройства, строительства важных для всех объектов инфраструктуры, могли участвовать в принятии решений по преображению территорий, вносить свои предложения, - подчеркнул депутат Дмитрий Савельев.

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