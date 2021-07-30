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30.07.2021 15:41

Производитель из Ингушетии будет поставлять обувь в Германию

Текст: Алена Ларина (Магас)
Новый обувной завод в Назрани будет шить обувь для известной немецкой торговой марки. Образцы товара направлены на согласование с заказчиком.
Фото: Денис Вышинский/ТАСС Фото: Денис Вышинский/ТАСС
Фото: Денис Вышинский/ТАСС

Как рассказали на ингушском предприятии, это будут летние классические мужские туфли из натуральной кожи. Сейчас идет оформление договора на поставку продукции из Ингушетии в Германию.

Фото: Елена Онегина/РГ
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Назрановское обувное производство заработало около двух месяцев назад. За это время на нем выпустили около 50 тысяч пар различных видов обуви. Цеха расположились на территории бывшего завода электродвигателей малой мощности. Власти республики предоставили частному инвестору имеющиеся площади в безвозмездную аренду сроком на 49 лет. Предприниматель перевез производство в Россию из Турции, где оно работало много лет, а реализовывалась тогда продукция российским потребителям.

- Согласно нашим расчетам, благодаря переносу цехов в Ингушетию производственные расходы снизятся в два раза, - рассказал владелец назрановского обувного предприятия Ислам Митиев.

Для работы на новом заводе было организовано обучение жителей республики. Сейчас персонал сформирован на 70 процентов. - Ищем новых потребителей продукции не только в России, но и за рубежом, - уточнили на заводе. При его выходе на полную мощность, а это шесть тысяч пар в сутки, в цехах будет трудиться 150 человек.

- В Ингушетии способны выпускать качественную продукцию и конкурировать в плане цены с аналогичными предприятиями, - считает глава региона Махмуд-Али Калиматов.

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия – движение вперед

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