Новейшая атомная подлодка "Красноярск" спущена на воду в Северодвинске

Атомный подводный ракетный крейсер четвертого поколения "Красноярск", который построен по усовершенствованному проекту "Ясень-М", торжественно спущен на воду в Северодвинске. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве рассказали, что спуск на воду АПРК "Красноярск" является завершением значимого стапельного этапа в строительстве атомной подводной лодки.

Во время церемонии со скоростью около одного метра в минуту на стапель-поезде подлодка начала движение к воротам цеха. По традиции командир "Красноярска" капитан 2 ранга Иван Артюшин разбил бутылку шампанского о корпус подводной лодки. В течение нескольких дней подлодку переведут к набережной предприятия, где продолжится процесс достройки.

Как отметил в своем выступлении главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, спуск на воду состоялся тогда, когда Россия отмечает 325-летие создания регулярного флота. "Благодаря передовым конструкторским решениям одного из ведущих конструкторских бюро "Малахит", высокому качеству работы корабелов океанский Военно-Морской Флот России на долгую перспективу будет обеспечен самыми современными и надежными атомными подводными лодками проекта "Ясень-М", - подчеркнул Евменов.

Фото: Минобороны РФ

Он рассказал, что подлодка "Красноярск" воплотила в себе самые лучшие достижения отечественного атомного подводного кораблестроения. Пополнение российского подводного флота этими лодками этого проекта наглядно демонстрирует этап активного оснащения ВМФ подводными лодками и кораблями, не имеющими аналогов в мире.

"Это позволит ВМФ России и далее эффективно выполнять задачи гарантированного недопущения любых угроз безопасности с морских и океанских направлений", - заключил главком ВМФ.