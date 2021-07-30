Рогозин: Двигатели "Науки" могли включиться из-за операторов

Двигатели многоцелевого лабораторного модуля "Наука" могли сработать, поскольку кто-то из операторов не учел возможность дальнейшей корректировки системы управления "Науки", но ошибка быстро была компенсирована. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам главы Роскосмоса, ориентация станции в пространстве осуществляется исключительно российскими средствами. "Если мы и совершили небольшую ошибку, наши операторы, то немедленно эта ошибка была компенсирована", - подчеркнул он.

При этом Рогозин не исключил, что операторы, которые не учли возможность ошибки, получат замечание.

В четверг, после старта с космодрома Байконур и 8 дней полёта, лабораторный модуль пристыковался к МКС. Не успели специалисты перевести дыхание, как в 19.45 двигатели модуля "Наука" неожиданно включились и начали работать. Ситуация не угрожала экипажу.

Генеральный конструктор РКК "Энергия", руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев пояснил, что двигатели "Науки" включились из-за кратковременного сбоя в работе программного обеспечения.

По его словам, эта ситуация была достаточно быстро парирована с помощью двигательной установки модуля "Звезда".