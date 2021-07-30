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30.07.2021 10:28
Рубрика: Общество

Российские космонавты откроют переходные люки в модуль "Наука" в пятницу

Российские космонавты откроют переходные люки в причаливший к Международной космической станцией модуль "Наука" в пятницу вечером. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Роскосмоса".

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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"30 июля 2021 года специалисты Главной оперативной группы управления (ГОГУ, РКК "Энергия" имени С. П. Королева, входит в состав госкорпорации "Роскосмос") завершают комплекс процедур с двигательной установкой модуля "Наука" в интересах безусловного обеспечения безопасности как Международной космической станции, так и всего экипажа", - отметили в госкорпорации.

После этого запланировано открытие переходных люков. В "Роскосмосе" также сообщили, что специалисты убедились, что основной стык герметичен.

Напомним, что модуль "Наука" пристыковался к МКС после восьми дней полета. После этого произошло внеплановое включение двигателей модуля. Для стабилизации МКС было решено запустить двигатели российского корабля "Прогресс".

"Наука" - крупнейшая космическая лаборатория, когда-либо запущенная на орбиту Россией. Его масса - 20 350 кг. Длина по корпусу - свыше 13 м, максимальный диаметр - 4,25 м.

Общество Космос

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