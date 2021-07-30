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30.07.2021,  
15:50
Текст:  Алексей Моисеев

Советские БТР-60 модернизировали в Никарагуа

В состоявшихся недавно в Никарагуа широкомасштабных учениях сухопутных войск приняли участие модернизированные БТР-60, поставленные в эту латиноамериканскую страну еще Советским Союзом.

Колесные бронетранспортеры получили вращающиеся башни с установленными в них 23-мм спаренными автоматическими зенитными пушками ЗУ-23-2.

Их экипажи совершенствовали навыки уничтожения воздушных целей. Известно, что такие пушки могут поражать самолеты, вертолеты и беспилотные аппараты противника на высотах до 1500 метров и дальности 2500 метров.

Установка таких средств ПВО на "шестидесятые" значительно улучшила их подвижность. На обнародованном видеоотчете с маневров продемонстрирована возможность ведения огня в движении. Это позволяет прикрывать пехотные и танковые подразделения на маршах и следовать за ними на поле боя. Также была показана работа и буксируемых установок ЗУ-23-2.

Одновременно с противовоздушной артиллерией действовали бойцы, вооруженные переносными зенитно-ракетными комплексами "Стрела-2М".

Военные Никарагуа также показали в действии относительно недавно полученные российские современные основные танки Т-72МС "Белый орел", прошедшие доработку БТР-70М и боевые машины пехоты БМП-1.

Огневую поддержку оказывали 122-мм гаубицы Д-30 и реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Многоцелевые вертолеты Ми-17 не только били неуправляемыми ракетами, но и высаживали бойцов спецназа.

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Фото: Пресс-служба Росгвардии
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