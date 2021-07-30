Создана рабочая группа по взаимодействию РФ с Катаром для подготовки ЧМ-2022

Владимир Путин распорядился создать рабочую группу для взаимодействия с Катаром по вопросам подготовки ЧМ-2022. Ее возглавил помощник президента Игорь Левитин, которому поручено в месячный срок утвердить состав группы.

"Образовать межведомственную рабочую группу по обеспечению взаимодействия РФ с государством Катар по вопросам подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2022 года. Назначить руководителем межведомственной рабочей группы помощника президента РФ Игоря Левитина", - говорится в документе.

Правительству РФ поручено оказывать работе этой структуры необходимое содействие.