Стали известны страшные подробности смерти актера Максима Михалина

Стали известны обстоятельства смерти 46-летнего актера российских сериалов Максима Михалина, труп которого десять дней пролежал к квартире. Все это время в соседней комнате с ним находилась парализованная 69-летняя мать артиста, которая была так слаба, что не могла позвать на помощь.

Как передает KP.RU, несколько лет назад женщина перенесла два инсульта, была парализована и прикована к постели. Максим ухаживал за матерью. При этом уточнено: с родственниками они не общались. Так что тревогу забила единственная подруга семьи, пенсионерка Светлана Ивановна - на протяжении нескольких дней она не могла дозвониться и достучаться до Михалиных. В итоге обратившись к правоохранителям.

Когда оперативники вскрыли дверь квартиры на Мосфильмовской улице, "их глазам предстала страшная картина": в одной комнате был обнаружен труп актера, в соседней оперативники обнаружили мать покойного.

"Женщина была при смерти и не могла даже пошевелиться. Все эти дни она была одна и не могла позвать на помощь", - рассказал изданию источник, добавляя: "Когда ее нашли, женщина была в предсмертном состоянии, голодная и совершенно разбитая смертью сына".

Пожилую женщину экстренно госпитализировали в реанимацию, сейчас за ее жизнь борются медики.

Известно, что из-за трагедии с матерью Максим уволился из Театра Армена Джигарханяна и практически все время проводил рядом с ней.

По словами знакомых, актер тяжело переживал все случившееся и "пристрастился к алкоголю", который, по мнению наблюдателей, и мог стать причиной ранней смерти Максима.

Максим Михалин родился 29 декабря 1974 года. Снялся в сериалах "Марш Турецкого", "Стилет", "Телохранитель", "Спецгруппа", "Закон и порядок".