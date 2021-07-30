Ударные Су-22 продолжают служить в ВВС Анголы

Истребитель-бомбардировщик Су-22 с крылом изменяемой стреловидности является экспортной версией Су-17. Такие крылатые боевые машины поставлялись Советским Союзом в 15 государств.

Их можно было видеть в многочисленных горячих точках, например в 80-х годах в Афганистане. Сирийские военно-воздушные силы использовали эти самолеты в ходе конфликта в Ливане в 1982 году, участвовали они в Ирано-иракской войне и других вооруженных конфликтах.

"Двадцать вторые" при собственной взлетной массе в 19430 кг могли брать на борт более 4000 кг различной нагрузки, в том числе авиабомбы различных типов, кассетные боеприпасы, неуправляемое и управляемое ракетное вооружение. Имелись также две 30-мм пушки НР-30 с общим боекомплектом 160 снарядов.

Максимальная скорость у земли - 1400 км/ч. Практический потолок - 14 200 метров. Максимальная дальность полета - 2300 км. Экипаж - 1 человек.

В настоящее время большая часть данных истребителей-бомбардировщиков из-за выработки ресурса снята с вооружения. В то же время чуть больше сотни таких "Су" продолжают служить в некоторых странах, например в Анголе.

На юге Африки они появились во второй половине 80-х годов и активно задействовались в ходе операций против формирований террористов мятежной группировки UNITA. Уже в 90-е годы из стран Восточной Европы было получено еще 35 таких ударных самолетов. Сейчас оставшиеся образцы (около десятка) находятся в 26-ом штурмовом авиаполку, базирующемся в городе Мосамедиш. Пилоты этой воинской части также эксплуатируют Су-24МК и Су-25.