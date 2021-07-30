Умерла актриса Роза Исмаилова

Советская, казахстанская и узбекская актриса Роза Исмаилова скончалась 29 июля в Ташкенте. Об этом сообщает в своем Facebook известный советский, узбекский актер, режиссер и продюсер Азамат Иргашев.

"На 84-м году сегодня в 16:00. покинула наш мир Исмаилова Роза Мансуровна. Она была талантливой актрисой, хорошим ассистентом режиссера по актерам у своего мужа, кинорежиссера Гияса Шермухамедова, и прекрасной матерью двоих сыновей", - сказано в некрологе.

Роза Исмаилова родилась 14 апреля 1937 года. Сниматься начала, будучи студенткой Алма-Атинской консерватории.

Дебют - "Наш милый доктор" (1957, Бибигуль, главная роль). Далее - "Сплав" (1961, Сандигуль).

Затем актриса вышла замуж и уехала в Ташкент, где продолжила карьеру актрисы на студии "Узбекфильм".

Среди проектов - лирическая киноповесть про жеребенка "Круг", социальная драма "Возраст тревог", Зухра в производственной биографической драме про хлопкоробов "Преодолей себя", ленты "Четыре времени года", "Камила", "Наедине", драмы "Долгое эхо в горах" и "Алмазный пояс", на котором Исмаилова работала с Иргашевым.