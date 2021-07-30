В Британии закрывают легендарное шоу The X Factor после 17 лет в эфире

Саймон Коуэлл, создатель и продюсер популярного британского музыкального телешоу The X Factor, которое получило развитие во многих странах мира, сообщил о закрытии проекта в Соединенном Королевстве. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

В последний раз программа выходила в эфир на ITV в 2018 году, но теперь работа над ней официально приостановлена на пять лет.

Источники, близкие к Коуэллу, сообщают, что возрождение проекта по истечении этого срока маловероятно, а официальный представитель ITV подчеркнул, что на настоящий момент съемки очередного сезона The X Factor не планируются.

Данные по снижению зрительской аудитории, которые приводит в своем материале газета Daily Mail могли стать решающим обстоятельством в пользу закрытия.

Лицо, причастное к созданию шоу, сообщило на условиях анонимности, что The X Factor в глобальном масштабе сохраняет жизнеспособность и продолжает приносить миллионную выручку год за годом, однако на родине проект начал выдыхаться. По его мнению, 61-летний Коуэлл обладает прекрасным профессиональным чутьем и умеет создавать успешные проекты. И уж точно не хочет, чтобы его детище, начавшееся столь убедительно, превратилось в посмешище. Именно ему принадлежат права на The X Factor - и решение о продолжении или приостановке находятся в его руках, а не в юрисдикции ITV.

Судя по всему, в ближайшее время Коуэлл будет вплотную заниматься новым проектом Walk The Line. Шоу было запущено все на том же канале ITV при участии компании Коуэлла Syco Entertainment. Он же выступит в качестве одного из судей. Вполне возможно, что Коуэлл на этом не остановится - в мае появились новости о том, что он вынашивает планы по созданию подобного проекта на Netflix.