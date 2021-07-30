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30.07.2021 19:25
Рубрика: Общество

В "РГ" обсудили проблемы терапии пациентов с метастазами при РМЖ

Текст: Ирина Невинная
До недавнего времени не существовало эффективных методов терапии метастатического трижды негативного рака молочной железы (мТНРМЖ) - одной из самых агрессивных форм рака этой локализации, поражающего в основном молодых женщин. Но в последние годы в терапии этого заболевания, произошли прорывные изменения, способные существенно улучшить прогноз по выживаемости у таких пациентов.

"В нашем обществе до сих пор рак - табуированная тема, об этом не принято говорить, а больным, впервые узнавшим о диагнозе, довольно сложно найти достоверную и объективную информацию, - сказала глава Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова. - Но эта тема не должна замалчиваться, она должна выходить на первый план. Во-первых, с онкологическими заболеваниями сталкивается огромное число пациентов, и это испытание и для самого заболевшего, и для его семьи. И ему обязательно нужна помощь - и информационная, и психологическая, и правовая. Наше законодательство позволяет онкологическим больным иметь абсолютно полноценное лечение, вовремя и в полном объеме, но далеко не все об этом знают. Возможен и выбор медучреждения - ведь известно, что от квалификации онколога, от того, насколько он погружен в специальность, и следит за появлением новых прогрессивных технологий и лекарственных препаратов, зависит, получит ли больной эффективное лечение".

В ходе пресс-конференции прошедшей 28 июля в "Российской газете" эксперты обсуждали, как разрабатываются схемы лечения для больных, которые недавно считались безнадежными, с какими проблемами сталкиваются врачи-онкологи и их пациенты, что делают для своих подопечных пациентские организации и какие права на получение современной терапии есть у пациентов?

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