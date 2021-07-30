В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России остается достаточно напряженной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Тем не менее есть регионы, где ситуация с COVID-19 стабилизировалась, например, Московская область, отметила она. По ее словам, местным властям удалось справиться с ростом заболеваемости за четыре недели.

"Это лучший результат за весь период пандемии, когда столь большой регион, огромная агломерация, успешно справился с подъемом", - подчеркнула Попова, слова которой приводит ТАСС.

В России на сегодняшний день выявлено 6,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. За весь период скончались 157 771 человек, более 5,5 миллиона выздоровели.