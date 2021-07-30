В России могут запретить Samsung Pay

Платежную систему Samsung Pay могут запретить в России из-за патентного спора. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на решение Арбитражного суда Москвы.

Иск был подан швейцарской компанией "Сквин СА" к ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" и Samsung Electronics Co Ltd. из-за использования в работе сервиса Samsung Pay технологий патента без согласия правообладателя.

По данным "Коммерсанта", суд фактически запретил работу платежного сервиса в России, а также ввоз гаджетов с его поддержкой. Если ответчик в течение 30 дней не обжалует решение, оно вступит в силу.

Сервисом Samsung Pay пользуется около 17% россиян.