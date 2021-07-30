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30.07.2021 13:00
Рубрика: Общество

Врач назвал опасные симптомы у переболевших COVID-19 детей

Текст: Николай Грищенко

Хотя дети и подростки меньше болеют коронавирусной инфекцией и легче переносят COVID-19, но опасность "ковидного хвоста" может угрожать им.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Врач назвал детей, у которых развиваются осложнения после COVID-19

Со временем могут проявиться скрытые заболевания и родителям нужно следить за тревожными симптомами.

- Поводом для пристального внимания и последующего обращения к врачу могут быть такие признаки: заметные изменения поведения, успеваемости. Это могут быть признаки когнитивных нарушений после ковида, - сообщил KP.RU кандидат медицинских наук Георгий Викулов.

Основанием для тревоги могут быть часто повторяющиеся респираторные симптомы - насморк, чихание и кашель, повышение температуры тела и любые конкретные жалобы ребенка на самочувствие.

Кстати

В июне ВОЗ включила подростков 12-17 лет в перечень групп населения, которым нужна вакцинация против COVID-19.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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