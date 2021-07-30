Врач назвал опасные симптомы у переболевших COVID-19 детей

Хотя дети и подростки меньше болеют коронавирусной инфекцией и легче переносят COVID-19, но опасность "ковидного хвоста" может угрожать им.

Со временем могут проявиться скрытые заболевания и родителям нужно следить за тревожными симптомами.

- Поводом для пристального внимания и последующего обращения к врачу могут быть такие признаки: заметные изменения поведения, успеваемости. Это могут быть признаки когнитивных нарушений после ковида, - сообщил KP.RU кандидат медицинских наук Георгий Викулов.

Основанием для тревоги могут быть часто повторяющиеся респираторные симптомы - насморк, чихание и кашель, повышение температуры тела и любые конкретные жалобы ребенка на самочувствие.

Кстати

В июне ВОЗ включила подростков 12-17 лет в перечень групп населения, которым нужна вакцинация против COVID-19.