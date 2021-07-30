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30.07.2021 11:45
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 23 564 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 23 564 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 3481
  • 2 Санкт-Петербург 1916
  • 3 Московская область 1453
  • 4 Нижегородская область 535
  • 5 Свердловская область 507
  • 6 Красноярский край 490
  • 7 Воронежская область 485
  • 8 Самарская область 453
  • 9 Пермский край 450
  • 10 Ростовская область 418
  • 11 Иркутская область 402
  • 12 Республика Крым 383
  • 13 Омская область 379
  • 14 Челябинская область 335
  • 15 Оренбургская область 327
  • 16 Волгоградская область 320
  • 17 Хабаровский край 318
  • 18 Ставропольский край 312
  • 19 Астраханская область 290
  • 20 Тюменская область 279
  • 21 Республика Коми 275
  • 22 Алтайский край 275
  • 23 Забайкальский край 274
  • 24 Краснодарский край 263
  • 25 Приморский край 260
  • 26 Брянская область 259
  • 27 Ульяновская область 258
  • 28 Саратовская область 257
  • 29 Республика Башкортостан 257
  • 30 Тверская область 256
  • 31 Мурманская область 251
  • 32 Липецкая область 245
  • 33 Ленинградская область 241
  • 34 Пензенская область 231
  • 35 Вологодская область 230
  • 36 Калининградская область 210
  • 37 Архангельская область 208
  • 38 Республика Бурятия 207
  • 39 Владимирская область 207
  • 40 Кемеровская область 206
  • 41 Ханты-Мансийский автономный округ 202
  • 42 Новосибирская область 202
  • 43 Ярославская область 199
  • 44 Республика Дагестан 198
  • 45 Курская область 188
  • 46 Смоленская область 186
  • 47 Республика Хакасия 178
  • 48 Республика Карелия 174
  • 49 Республика Тыва 169
  • 50 Севастополь 165
  • 51 Новгородская область 155
  • 52 Удмуртская Республика 154
  • 53 Белгородская область 142
  • 54 Калужская область 140
  • 55 Тульская область 140
  • 56 Костромская область 138
  • 57 Амурская область 132
  • 58 Ямало-Ненецкий автономный округ 131
  • 59 Курганская область 131
  • 60 Республика Саха (Якутия) 129
  • 61 Рязанская область 126
  • 62 Кировская область 123
  • 63 Чеченская Республика 122
  • 64 Томская область 121
  • 65 Республика Калмыкия 118
  • 66 Псковская область 115
  • 67 Ивановская область 113
  • 68 Сахалинская область 108
  • 69 Тамбовская область 95
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 87
  • 71 Орловская область 82
  • 72 Республика Чувашия 74
  • 73 Республика Мордовия 70
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 65
  • 75 Республика Марий Эл 61
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 58
  • 77 Республика Адыгея 56
  • 78 Республика Ингушетия 56
  • 79 Камчатский край 55
  • 80 Республика Татарстан 53
  • 81 Республика Алтай 52
  • 82 Еврейская автономная область 39
  • 83 Магаданская область 28
  • 84 Чукотский автономный округ 19
  • 85 Ненецкий автономный округ 12

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 242 066 случаев (+ 0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Орловская область 0,2%
  • 2. Республика Татарстан 0,22%
  • 3. Москва 0,23%
За последние сутки подтверждено 794 смерти
  • Москва 76
  • Санкт-Петербург 67
  • Московская область 31
  • Краснодарский край 31
  • Нижегородская область 28
  • Ростовская область 27
  • Иркутская область 27
  • Пермский край 26
  • Красноярский край 25
  • Пензенская область 23
  • Республика Дагестан 21
  • Свердловская область 20
  • Алтайский край 20
  • Саратовская область 16
  • Челябинская область 16
  • Самарская область 14
  • Волгоградская область 13
  • Республика Крым 12
  • Астраханская область 11
  • Новосибирская область 11
  • Брянская область 10
  • Тульская область 9
  • Ленинградская область 9
  • Мурманская область 9
  • Оренбургская область 9
  • Липецкая область 8
  • Республика Бурятия 8
  • Курская область 7
  • Вологодская область 7
  • Чеченская Республика 7
  • Ставропольский край 7
  • Республика Башкортостан 7
  • Забайкальский край 7
  • Тверская область 6
  • Ярославская область 6
  • Калининградская область 6
  • Севастополь 6
  • Республика Чувашия 6
  • Ханты-Мансийский автономный округ 6
  • Кемеровская область 6
  • Владимирская область 5
  • Калужская область 5
  • Рязанская область 5
  • Смоленская область 5
  • Республика Коми 5
  • Республика Калмыкия 5
  • Кабардино-Балкарская Республика 5
  • Карачаево-Черкесская Республика 5
  • Курганская область 5
  • Тюменская область 5
  • Приморский край 5
  • Белгородская область 4
  • Воронежская область 4
  • Орловская область 4
  • Новгородская область 4
  • Республика Татарстан 4
  • Удмуртская Республика 4
  • Ульяновская область 4
  • Ивановская область 3
  • Костромская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Псковская область 3
  • Республика Северная Осетия - Алания 3
  • Республика Марий Эл 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Омская область 3
  • Хабаровский край 3
  • Сахалинская область 3
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Ингушетия 2
  • Республика Мордовия 2
  • Республика Хакасия 2
  • Амурская область 2
  • Магаданская область 2
  • Кировская область 1
  • Республика Алтай 1
  • Республика Тыва 1
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 157 771 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 485 человек
  • Москва 4574
  • Санкт-Петербург 1965
  • Московская область 1784
  • Красноярский край 510
  • Нижегородская область 494
  • Свердловская область 468
  • Республика Башкортостан 417
  • Пермский край 407
  • Республика Крым 356
  • Липецкая область 341
  • Хабаровский край 303
  • Тверская область 296
  • Воронежская область 291
  • Ростовская область 287
  • Брянская область 286
  • Волгоградская область 278
  • Приморский край 268
  • Самарская область 264
  • Челябинская область 255
  • Саратовская область 228
  • Забайкальский край 223
  • Иркутская область 220
  • Ульяновская область 219
  • Тюменская область 210
  • Ханты-Мансийский автономный округ 205
  • Архангельская область 199
  • Кемеровская область 194
  • Вологодская область 189
  • Оренбургская область 187
  • Владимирская область 183
  • Республика Дагестан 175
  • Республика Карелия 169
  • Калининградская область 169
  • Тамбовская область 143
  • Севастополь 140
  • Белгородская область 139
  • Курская область 139
  • Республика Коми 131
  • Псковская область 130
  • Ставропольский край 127
  • Новгородская область 119
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 119
  • Новосибирская область 111
  • Калужская область 109
  • Ярославская область 108
  • Рязанская область 106
  • Алтайский край 103
  • Кировская область 102
  • Республика Хакасия 100
  • Костромская область 99
  • Курганская область 96
  • Смоленская область 94
  • Сахалинская область 91
  • Республика Бурятия 90
  • Ивановская область 88
  • Мурманская область 84
  • Астраханская область 83
  • Омская область 79
  • Ленинградская область 78
  • Кабардино-Балкарская Республика 74
  • Республика Тыва 71
  • Орловская область 70
  • Республика Чувашия 70
  • Республика Саха (Якутия) 68
  • Краснодарский край 62
  • Амурская область 61
  • Тульская область 58
  • Республика Алтай 56
  • Республика Калмыкия 49
  • Удмуртская Республика 49
  • Республика Мордовия 47
  • Ненецкий автономный округ 45
  • Республика Татарстан 40
  • Томская область 38
  • Пензенская область 36
  • Республика Северная Осетия - Алания 35
  • Республика Ингушетия 29
  • Республика Адыгея 27
  • Чеченская Республика 26
  • Магаданская область 17
  • Карачаево-Черкесская Республика 14
  • Камчатский край 13
  • Чукотский автономный округ 5
  • Республика Марий Эл 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 588 848.

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