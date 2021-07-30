За сутки в России подтверждено 23 564 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,5% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 3481

2 Санкт-Петербург 1916

3 Московская область 1453

4 Нижегородская область 535

5 Свердловская область 507

6 Красноярский край 490

7 Воронежская область 485

8 Самарская область 453

9 Пермский край 450

10 Ростовская область 418

11 Иркутская область 402

12 Республика Крым 383

13 Омская область 379

14 Челябинская область 335

15 Оренбургская область 327

16 Волгоградская область 320

17 Хабаровский край 318

18 Ставропольский край 312

19 Астраханская область 290

20 Тюменская область 279

21 Республика Коми 275

22 Алтайский край 275

23 Забайкальский край 274

24 Краснодарский край 263

25 Приморский край 260

26 Брянская область 259

27 Ульяновская область 258

28 Саратовская область 257

29 Республика Башкортостан 257

30 Тверская область 256

31 Мурманская область 251

32 Липецкая область 245

33 Ленинградская область 241

34 Пензенская область 231

35 Вологодская область 230

36 Калининградская область 210

37 Архангельская область 208

38 Республика Бурятия 207

39 Владимирская область 207

40 Кемеровская область 206

41 Ханты-Мансийский автономный округ 202

42 Новосибирская область 202

43 Ярославская область 199

44 Республика Дагестан 198

45 Курская область 188

46 Смоленская область 186

47 Республика Хакасия 178

48 Республика Карелия 174

49 Республика Тыва 169

50 Севастополь 165

51 Новгородская область 155

52 Удмуртская Республика 154

53 Белгородская область 142

54 Калужская область 140

55 Тульская область 140

56 Костромская область 138

57 Амурская область 132

58 Ямало-Ненецкий автономный округ 131

59 Курганская область 131

60 Республика Саха (Якутия) 129

61 Рязанская область 126

62 Кировская область 123

63 Чеченская Республика 122

64 Томская область 121

65 Республика Калмыкия 118

66 Псковская область 115

67 Ивановская область 113

68 Сахалинская область 108

69 Тамбовская область 95

70 Кабардино-Балкарская Республика 87

71 Орловская область 82

72 Республика Чувашия 74

73 Республика Мордовия 70

74 Республика Северная Осетия-Алания 65

75 Республика Марий Эл 61

76 Карачаево-Черкесская Республика 58

77 Республика Адыгея 56

78 Республика Ингушетия 56

79 Камчатский край 55

80 Республика Татарстан 53

81 Республика Алтай 52

82 Еврейская автономная область 39

83 Магаданская область 28

84 Чукотский автономный округ 19

85 Ненецкий автономный округ 12 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 242 066 случаев (+ 0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Орловская область 0,2%

2. Республика Татарстан 0,22%

3. Москва 0,23% За последние сутки подтверждено 794 смерти Москва 76

Санкт-Петербург 67

Московская область 31

Краснодарский край 31

Нижегородская область 28

Ростовская область 27

Иркутская область 27

Пермский край 26

Красноярский край 25

Пензенская область 23

Республика Дагестан 21

Свердловская область 20

Алтайский край 20

Саратовская область 16

Челябинская область 16

Самарская область 14

Волгоградская область 13

Республика Крым 12

Астраханская область 11

Новосибирская область 11

Брянская область 10

Тульская область 9

Ленинградская область 9

Мурманская область 9

Оренбургская область 9

Липецкая область 8

Республика Бурятия 8

Курская область 7

Вологодская область 7

Чеченская Республика 7

Ставропольский край 7

Республика Башкортостан 7

Забайкальский край 7

Тверская область 6

Ярославская область 6

Калининградская область 6

Севастополь 6

Республика Чувашия 6

Ханты-Мансийский автономный округ 6

Кемеровская область 6

Владимирская область 5

Калужская область 5

Рязанская область 5

Смоленская область 5

Республика Коми 5

Республика Калмыкия 5

Кабардино-Балкарская Республика 5

Карачаево-Черкесская Республика 5

Курганская область 5

Тюменская область 5

Приморский край 5

Белгородская область 4

Воронежская область 4

Орловская область 4

Новгородская область 4

Республика Татарстан 4

Удмуртская Республика 4

Ульяновская область 4

Ивановская область 3

Костромская область 3

Тамбовская область 3

Республика Карелия 3

Псковская область 3

Республика Северная Осетия - Алания 3

Республика Марий Эл 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Омская область 3

Хабаровский край 3

Сахалинская область 3

Республика Адыгея 2

Республика Ингушетия 2

Республика Мордовия 2

Республика Хакасия 2

Амурская область 2

Магаданская область 2

Кировская область 1

Республика Алтай 1

Республика Тыва 1

Республика Саха (Якутия) 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 157 771 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 485 человек Москва 4574

Санкт-Петербург 1965

Московская область 1784

Красноярский край 510

Нижегородская область 494

Свердловская область 468

Республика Башкортостан 417

Пермский край 407

Республика Крым 356

Липецкая область 341

Хабаровский край 303

Тверская область 296

Воронежская область 291

Ростовская область 287

Брянская область 286

Волгоградская область 278

Приморский край 268

Самарская область 264

Челябинская область 255

Саратовская область 228

Забайкальский край 223

Иркутская область 220

Ульяновская область 219

Тюменская область 210

Ханты-Мансийский автономный округ 205

Архангельская область 199

Кемеровская область 194

Вологодская область 189

Оренбургская область 187

Владимирская область 183

Республика Дагестан 175

Республика Карелия 169

Калининградская область 169

Тамбовская область 143

Севастополь 140

Белгородская область 139

Курская область 139

Республика Коми 131

Псковская область 130

Ставропольский край 127

Новгородская область 119

Ямало-Ненецкий автономный округ 119

Новосибирская область 111

Калужская область 109

Ярославская область 108

Рязанская область 106

Алтайский край 103

Кировская область 102

Республика Хакасия 100

Костромская область 99

Курганская область 96

Смоленская область 94

Сахалинская область 91

Республика Бурятия 90

Ивановская область 88

Мурманская область 84

Астраханская область 83

Омская область 79

Ленинградская область 78

Кабардино-Балкарская Республика 74

Республика Тыва 71

Орловская область 70

Республика Чувашия 70

Республика Саха (Якутия) 68

Краснодарский край 62

Амурская область 61

Тульская область 58

Республика Алтай 56

Республика Калмыкия 49

Удмуртская Республика 49

Республика Мордовия 47

Ненецкий автономный округ 45

Республика Татарстан 40

Томская область 38

Пензенская область 36

Республика Северная Осетия - Алания 35

Республика Ингушетия 29

Республика Адыгея 27

Чеченская Республика 26

Магаданская область 17

Карачаево-Черкесская Республика 14

Камчатский край 13

Чукотский автономный округ 5

Республика Марий Эл 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 588 848. Москва отменила обязательный перчаточный режим в связи с улучшением эпидситуации