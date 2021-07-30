За сутки в России подтверждено 23 564 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 3481
- 2 Санкт-Петербург 1916
- 3 Московская область 1453
- 4 Нижегородская область 535
- 5 Свердловская область 507
- 6 Красноярский край 490
- 7 Воронежская область 485
- 8 Самарская область 453
- 9 Пермский край 450
- 10 Ростовская область 418
- 11 Иркутская область 402
- 12 Республика Крым 383
- 13 Омская область 379
- 14 Челябинская область 335
- 15 Оренбургская область 327
- 16 Волгоградская область 320
- 17 Хабаровский край 318
- 18 Ставропольский край 312
- 19 Астраханская область 290
- 20 Тюменская область 279
- 21 Республика Коми 275
- 22 Алтайский край 275
- 23 Забайкальский край 274
- 24 Краснодарский край 263
- 25 Приморский край 260
- 26 Брянская область 259
- 27 Ульяновская область 258
- 28 Саратовская область 257
- 29 Республика Башкортостан 257
- 30 Тверская область 256
- 31 Мурманская область 251
- 32 Липецкая область 245
- 33 Ленинградская область 241
- 34 Пензенская область 231
- 35 Вологодская область 230
- 36 Калининградская область 210
- 37 Архангельская область 208
- 38 Республика Бурятия 207
- 39 Владимирская область 207
- 40 Кемеровская область 206
- 41 Ханты-Мансийский автономный округ 202
- 42 Новосибирская область 202
- 43 Ярославская область 199
- 44 Республика Дагестан 198
- 45 Курская область 188
- 46 Смоленская область 186
- 47 Республика Хакасия 178
- 48 Республика Карелия 174
- 49 Республика Тыва 169
- 50 Севастополь 165
- 51 Новгородская область 155
- 52 Удмуртская Республика 154
- 53 Белгородская область 142
- 54 Калужская область 140
- 55 Тульская область 140
- 56 Костромская область 138
- 57 Амурская область 132
- 58 Ямало-Ненецкий автономный округ 131
- 59 Курганская область 131
- 60 Республика Саха (Якутия) 129
- 61 Рязанская область 126
- 62 Кировская область 123
- 63 Чеченская Республика 122
- 64 Томская область 121
- 65 Республика Калмыкия 118
- 66 Псковская область 115
- 67 Ивановская область 113
- 68 Сахалинская область 108
- 69 Тамбовская область 95
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 87
- 71 Орловская область 82
- 72 Республика Чувашия 74
- 73 Республика Мордовия 70
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 65
- 75 Республика Марий Эл 61
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 58
- 77 Республика Адыгея 56
- 78 Республика Ингушетия 56
- 79 Камчатский край 55
- 80 Республика Татарстан 53
- 81 Республика Алтай 52
- 82 Еврейская автономная область 39
- 83 Магаданская область 28
- 84 Чукотский автономный округ 19
- 85 Ненецкий автономный округ 12
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 242 066 случаев (+ 0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Орловская область 0,2%
- 2. Республика Татарстан 0,22%
- 3. Москва 0,23%
За последние сутки подтверждено 794 смерти
- Москва 76
- Санкт-Петербург 67
- Московская область 31
- Краснодарский край 31
- Нижегородская область 28
- Ростовская область 27
- Иркутская область 27
- Пермский край 26
- Красноярский край 25
- Пензенская область 23
- Республика Дагестан 21
- Свердловская область 20
- Алтайский край 20
- Саратовская область 16
- Челябинская область 16
- Самарская область 14
- Волгоградская область 13
- Республика Крым 12
- Астраханская область 11
- Новосибирская область 11
- Брянская область 10
- Тульская область 9
- Ленинградская область 9
- Мурманская область 9
- Оренбургская область 9
- Липецкая область 8
- Республика Бурятия 8
- Курская область 7
- Вологодская область 7
- Чеченская Республика 7
- Ставропольский край 7
- Республика Башкортостан 7
- Забайкальский край 7
- Тверская область 6
- Ярославская область 6
- Калининградская область 6
- Севастополь 6
- Республика Чувашия 6
- Ханты-Мансийский автономный округ 6
- Кемеровская область 6
- Владимирская область 5
- Калужская область 5
- Рязанская область 5
- Смоленская область 5
- Республика Коми 5
- Республика Калмыкия 5
- Кабардино-Балкарская Республика 5
- Карачаево-Черкесская Республика 5
- Курганская область 5
- Тюменская область 5
- Приморский край 5
- Белгородская область 4
- Воронежская область 4
- Орловская область 4
- Новгородская область 4
- Республика Татарстан 4
- Удмуртская Республика 4
- Ульяновская область 4
- Ивановская область 3
- Костромская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Карелия 3
- Псковская область 3
- Республика Северная Осетия - Алания 3
- Республика Марий Эл 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Омская область 3
- Хабаровский край 3
- Сахалинская область 3
- Республика Адыгея 2
- Республика Ингушетия 2
- Республика Мордовия 2
- Республика Хакасия 2
- Амурская область 2
- Магаданская область 2
- Кировская область 1
- Республика Алтай 1
- Республика Тыва 1
- Республика Саха (Якутия) 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 157 771 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 485 человек
- Москва 4574
- Санкт-Петербург 1965
- Московская область 1784
- Красноярский край 510
- Нижегородская область 494
- Свердловская область 468
- Республика Башкортостан 417
- Пермский край 407
- Республика Крым 356
- Липецкая область 341
- Хабаровский край 303
- Тверская область 296
- Воронежская область 291
- Ростовская область 287
- Брянская область 286
- Волгоградская область 278
- Приморский край 268
- Самарская область 264
- Челябинская область 255
- Саратовская область 228
- Забайкальский край 223
- Иркутская область 220
- Ульяновская область 219
- Тюменская область 210
- Ханты-Мансийский автономный округ 205
- Архангельская область 199
- Кемеровская область 194
- Вологодская область 189
- Оренбургская область 187
- Владимирская область 183
- Республика Дагестан 175
- Республика Карелия 169
- Калининградская область 169
- Тамбовская область 143
- Севастополь 140
- Белгородская область 139
- Курская область 139
- Республика Коми 131
- Псковская область 130
- Ставропольский край 127
- Новгородская область 119
- Ямало-Ненецкий автономный округ 119
- Новосибирская область 111
- Калужская область 109
- Ярославская область 108
- Рязанская область 106
- Алтайский край 103
- Кировская область 102
- Республика Хакасия 100
- Костромская область 99
- Курганская область 96
- Смоленская область 94
- Сахалинская область 91
- Республика Бурятия 90
- Ивановская область 88
- Мурманская область 84
- Астраханская область 83
- Омская область 79
- Ленинградская область 78
- Кабардино-Балкарская Республика 74
- Республика Тыва 71
- Орловская область 70
- Республика Чувашия 70
- Республика Саха (Якутия) 68
- Краснодарский край 62
- Амурская область 61
- Тульская область 58
- Республика Алтай 56
- Республика Калмыкия 49
- Удмуртская Республика 49
- Республика Мордовия 47
- Ненецкий автономный округ 45
- Республика Татарстан 40
- Томская область 38
- Пензенская область 36
- Республика Северная Осетия - Алания 35
- Республика Ингушетия 29
- Республика Адыгея 27
- Чеченская Республика 26
- Магаданская область 17
- Карачаево-Черкесская Республика 14
- Камчатский край 13
- Чукотский автономный округ 5
- Республика Марий Эл 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 588 848.