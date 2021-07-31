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31.07.2021 17:37
Рубрика: В мире

Amazon получил в ЕС рекордный штраф в 746 млн евро

Текст: Максим Макарычев

Европейская служба по надзору за соблюдением конфиденциальности оштрафовала Amazon на 746 миллионов евро за нарушение законов о защите данных клиентов. Штраф, о котором Amazon сообщила в пятницу в заявке на ценные бумаги, был наложен две недели назад надзорным регулятором по вопросам конфиденциальности Люксембурга.

Фото: LEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
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Национальная комиссия Люксембурга по защите данных заявила, что обработка персональных данных Amazon не соответствует общему регламенту ЕС по защите данных. Комиссия заключила, что Amazon должен пересмотреть некоторые "нераскрытые методы ведения бизнеса". Amazon, европейская штаб-квартира которой находится в Люксембурге, отрицает наличие каких-либо нарушений в части конфиденциальности данных его клиентов. "Никаких утечек данных не было, и никакие данные клиентов не передавались третьим лицам", - сказал представитель Amazon, добавив, что компания намерена подать апелляцию.

Как сообщается, расследование началось еще в 2018 году после того, как французская группа по защите конфиденциальности La Quadrature du Net подала жалобу на Amazon. Органы по надзору за защитой данных в Европе имеют право штрафовать компании до 4 процентов их годовых глобальных продаж, сообщает CNBC News. Хотя штраф Amazon исчисляется сотнями миллионов, по большому счету он относительно невелик. В четверг Amazon сообщила, что ее выручка выросла на 27 процентов в годовом исчислении до 113,08 миллиарда долларов.

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