Постановление губернатора Камчатского края от 30 июля 2021 года № 120 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 слова "до 31 июля" заменить словами "по 31 августа";

2) в приложении 1:

а) часть 2.4 изложить в следующей редакции:

"2 .4. Граждане Российской Федерации и иностранные граждане, прибывшие на территорию Камчатского края в целях отдыха и туризма, обязаны иметь в наличии один из следующих документов:

1) медицинский документ (справка, выданная медицинской организацией) о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо сертификат профилактической прививки от COVID-19, в том числе из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе;

2) отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученный не ранее, чем за 72 часа до прибытия на территорию Камчатского края в электронном виде или на бумажном носителе;

3) медицинский документ о перенесённом заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификат о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, действующий в течении 6 месяцев с даты выздоровления, в электронном виде или на бумажном носителе.";

б) дополнить частью 2.4.1 следующего содержания:

"2.4.1 Требования, установленные частью 2.4 настоящего приложения, не распространяются на детей в возрасте до 14 лет.";

в) часть 3.5 изложить в следующей редакции:

"3 .5. Запрещается прием и размещение в гостиницах и иных средствах размещения граждан Российской Федерации и иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края в целях отдыха и туризма (за исключением детей в возрасте до 14 лет), при отсутствии одного из следующих документов:

1) медицинского документа (справки, выданной медицинской организацией) о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо сертификата профилактической прививки от COVID-19, в том числе из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе;

2) отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее, чем за 72 часа до прибытия на территорию Камчатского края в электронном виде или на бумажном носителе;

3) медицинского документа о перенесённом заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификата о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, действующего в течении 6 месяцев с даты выздоровления, в электронном виде или на бумажном носителе.".

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края В.В.Солодов







