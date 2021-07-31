Постановление губернатора Камчатского края от 30 июля 2021 года № 120 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:
1) в абзаце первом части 1 слова "до 31 июля" заменить словами "по 31 августа";
2) в приложении 1:
а) часть 2.4 изложить в следующей редакции:
"2 .4. Граждане Российской Федерации и иностранные граждане, прибывшие на территорию Камчатского края в целях отдыха и туризма, обязаны иметь в наличии один из следующих документов:
1) медицинский документ (справка, выданная медицинской организацией) о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо сертификат профилактической прививки от COVID-19, в том числе из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе;
2) отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученный не ранее, чем за 72 часа до прибытия на территорию Камчатского края в электронном виде или на бумажном носителе;
3) медицинский документ о перенесённом заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификат о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, действующий в течении 6 месяцев с даты выздоровления, в электронном виде или на бумажном носителе.";
б) дополнить частью 2.4.1 следующего содержания:
"2.4.1 Требования, установленные частью 2.4 настоящего приложения, не распространяются на детей в возрасте до 14 лет.";
в) часть 3.5 изложить в следующей редакции:
"3 .5. Запрещается прием и размещение в гостиницах и иных средствах размещения граждан Российской Федерации и иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края в целях отдыха и туризма (за исключением детей в возрасте до 14 лет), при отсутствии одного из следующих документов:
1) медицинского документа (справки, выданной медицинской организацией) о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо сертификата профилактической прививки от COVID-19, в том числе из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе;
2) отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее, чем за 72 часа до прибытия на территорию Камчатского края в электронном виде или на бумажном носителе;
3) медицинского документа о перенесённом заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификата о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, действующего в течении 6 месяцев с даты выздоровления, в электронном виде или на бумажном носителе.".
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края В.В.Солодов
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