Постановление губернатора Камчатского края от 30 июля 2021 года № 120 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Новости

Российские дзюдоисты не смогли завоевать бронзу в турнире смешанных команд 12:50
Женская сборная России по регби-7 стала восьмой на Олимпиаде 12:33
Путин: Россия продолжит помогать Турции в тушении лесных пожаров 12:31
США ввели санкции против кубинских силовиков 12:20
В Троице-Сергиевой лавре совершат молебен для паралимпийской сборной РФ 12:15
Штангист Люй Сяоцзюнь завоевал золото Олимпиады в Токио 12:10
В канун Дня ВДВ к памятнику В.Ф Маргелову в Москве возложили цветы 11:59
В Москве выявлено 3514 новых случаев COVID-19 11:55
Ученые РФ создали препарат для оценки клеточного иммунитета к COVID-19 11:51
ВДВ показали новые вооружения на полигоне "Алабино" 11:49
Антонов отверг допинговые обвинения в адрес российских олимпийцев 11:42
Шойгу: ВДВ готовы выполнять задачи любой сложности 11:39
Турок Мете Газоз завоевал золотую медаль Олимпиады в стрельбе из лука 11:37
Проценко назвал повод для измерения антител к коронавирусу 11:33
Веснина и Кудерметова невероятным образом упустили бронзу в парном разряде на ОИ 11:32
Красильников и Стояновский вышли в плей-офф Олимпиады в пляжном волейболе 11:24
В Москве после массовой драки в ТЦ задержано 50 человек 11:08
Рогозин: Падение давления в отсеке "Звезды" не связано со стыковкой "Науки" 10:58
На Олимпиаде в Токио разыграны медали в парусном спорте в классе "RS:X" 10:41
Видео: В Измире зафиксировали падение метеорита 10:30
В РФ продлили упрощенный порядок регистрации безработных 10:25
Депутат Верховной Рады предупредил об увеличении тарифов ЖКХ на 70% 09:59
Белорус Литвинович победил в прыжках на батуте на ОИ-2020 09:56
В московском метро началось тестирование Face Pay с пассажирами 09:37
Проценко оценил вероятность нового локдауна из-за COVID-19 09:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
31 июля 2021 г.

Постановление губернатора Камчатского края от 30 июля 2021 года № 120 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 слова "до 31 июля" заменить словами "по 31 августа";

2) в приложении 1:

а) часть 2.4 изложить в следующей редакции:

"2 .4. Граждане Российской Федерации и иностранные граждане, прибывшие на территорию Камчатского края в целях отдыха и туризма, обязаны иметь в наличии один из следующих документов:

1) медицинский документ (справка, выданная медицинской организацией) о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо сертификат профилактической прививки от COVID-19, в том числе из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе;

2) отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученный не ранее, чем за 72 часа до прибытия на территорию Камчатского края в электронном виде или на бумажном носителе;

3) медицинский документ о перенесённом заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификат о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, действующий в течении 6 месяцев с даты выздоровления, в электронном виде или на бумажном носителе.";

б) дополнить частью 2.4.1 следующего содержания:

"2.4.1 Требования, установленные частью 2.4 настоящего приложения, не распространяются на детей в возрасте до 14 лет.";

в) часть 3.5 изложить в следующей редакции:

"3 .5. Запрещается прием и размещение в гостиницах и иных средствах размещения граждан Российской Федерации и иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края в целях отдыха и туризма (за исключением детей в возрасте до 14 лет), при отсутствии одного из следующих документов:

1) медицинского документа (справки, выданной медицинской организацией) о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо сертификата профилактической прививки от COVID-19, в том числе из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе;

2) отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее, чем за 72 часа до прибытия на территорию Камчатского края в электронном виде или на бумажном носителе;

3) медицинского документа о перенесённом заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификата о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, действующего в течении 6 месяцев с даты выздоровления, в электронном виде или на бумажном носителе.".

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края В.В.Солодов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией