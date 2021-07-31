Проценко оценил вероятность нового локдауна из-за COVID-19

Главный врач столичной больницы № 40 Денис Проценко рассказал, возможен ли в Москве еще один локдаун из-за коронавируса.

Карантинные меры весной прошлого года он назвал оправданными, потому что вирус только начинал наступление, и его поведение было неизвестным. Сейчас, по словам Проценко, ситуация другая: развернуты резервные госпитали, но самое главное - идет вакцинация.

- Мы в этом году находимся совершенно в других условиях - об актуальности локдауна, во всяком случае на текущий момент, речи не идет, - поделился своим мнением с РБК Денис Проценко. - Больше нужно говорить о вакцинации, заниматься разъяснением, убеждением и так далее.