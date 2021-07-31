В Москве выявлено 3514 новых случаев COVID-19

В Москве выявлено 3514 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 918 человек. На ИВЛ находятся 482 человека. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Выздоровели еще 4159 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 360 030. В столице скончались 73 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах, например в одном из крупнейших в Европе центров вакцинации в Гостином Дворе. Подробная информация опубликована на сайте.