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31.07.2021 13:52
Рубрика: Власть

В Подмосковье открыли мемориал воинам тыла

Текст: Юрий Гаврилов
Фото: Кадр видео Министерства обороны РФ Фото: Кадр видео Министерства обороны РФ
Фото: Кадр видео Министерства обороны РФ

В субботу, 31 июля, замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков открыл в 100-м отдельном полку обеспечения мемориал, посвященный воинам тыла. В церемонии, помимо военнослужащих, участвовали представители администрации Наро-Фоминского административного округа Московской области, члены Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".

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"Мы вспоминаем всех тружеников тыла, кто приближал победы наших воинов, кто напряжением всех своих сил помогал добывать успех в сражениях, - обратился к ним генерал армии Булгаков. - В годы Великой Отечественной работники тыла доставили в действующую армию десятки миллионов снарядов и мин, шинелей и гимнастерок, миллиарды патронов, миллионы тонн продовольствия и горючего. Подразделениями тыла было восстановлено более сотни тысяч километров железнодорожных магистралей и автомобильных дорог. Возвращены в строй после лечения миллионы раненых и больных. Подвиг поколения победителей, их мужество и стойкость, желание выстоять и сокрушить врага мы не забудем никогда".

Замминистра обороны подчеркнул, что мы знаем свою историю, свои традиции, гордимся ими. Потому что прошлое помогает нам понять настоящее, уверенно смотреть в будущее. Еще важно, уверен Булгаков, передать эту память в наследство нашим детям, внукам

и правнукам, в том числе тем, кто служит Родине, кто с оружием в руках сегодня принимает присягу ей на верность. "Открывая памятник воинам тыла, мы передаем летопись их благородных дел будущим поколениям", - подчеркнул замглавы военного ведомства России.

Участники церемонии церемонии возложили венки и цветы к мемориалу и почтили память воинов тыла минутой молчания. Затем торжественным маршем прошли военнослужащие 100-го отдельного полка обеспечения.

Досье "РГ"

За точку отсчета истории Тыла Вооруженных сил принят 1700 год. Тогда 18 февраля Петр I подписал Указ "О заведовании всех хлебных запасов ратных людей Окольничему Языкову, с наименованием его по сей части Генерал-Провиантом". Был учрежден первый самостоятельный снабженческий орган - Провиантский приказ, ведавший поставками для армии хлеба, крупы и зернофуража. Он осуществлял централизованное продовольственное обеспечение, которое сегодня является одним из видов материального обеспечения войск.

В Вооруженных силах РФ задачи материально-технического обеспечения выполняют более 160 тыс. военнослужащих и свыше 145 тыс. гражданских сотрудников. Для решения всего комплекса задач, поставленного перед армией и флотом, создана и уже 10 лет успешно функционирует интегрированная система материально-технического обеспечения, включающая органы военного управления и 14 служб.

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