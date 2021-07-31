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31.07.2021 09:26
Рубрика: Общество

В субботу воздух в Москве прогреется до 28 градусов

Текст: Ирина Огилько

В субботу столичный регион ожидает ясная погода, воздух прогреется до 26-28 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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В столице погоду будет определять промежуточный гребень антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Атмосферное давление останется низким и составит 741 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха - около 40%. Временами возможны порывы ветра до 10 м/с.

Несмотря на то, что погода будет внешне благоприятной, возможно ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. Среди реакций на погоду возможны головные боли, внезапные "скачки" артериального давления.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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