В субботу воздух в Москве прогреется до 28 градусов

В субботу столичный регион ожидает ясная погода, воздух прогреется до 26-28 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

В столице погоду будет определять промежуточный гребень антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Атмосферное давление останется низким и составит 741 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха - около 40%. Временами возможны порывы ветра до 10 м/с.

Несмотря на то, что погода будет внешне благоприятной, возможно ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. Среди реакций на погоду возможны головные боли, внезапные "скачки" артериального давления.