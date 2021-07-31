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31.07.2021 07:51
Рубрика: Происшествия

В Приморье полицейские спасли провалившегося в овраг рыбака

Текст: Ольга Коваль

В Приморье сотрудники ГИБДД спасли мужчину, машина которого провалилась в овраг, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Фото: iStock
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О происшествии полицейским рассказала 81-летняя жительница Уссурийска. Со слов пенсионерки, ее сын на машине отправился на рыбалку в окрестности села Борисовка и вот уже несколько дней не выходит на связь. На поиски 51-летнего мужчины выехали инспекторы ДПС Станислав Колодиев и Данил Клименчук. Обследование окрестностей результатов не дало, и тогда полицейские попробовали связаться с пропавшим по телефону. В какой-то момент это удалось. Мужчина смог передать им примерные координаты местонахождения.

Инспекторы бросили свой автомобиль и отправились на поиски пешком. В овраге посреди бездорожья они нашли машину, где их ждал горе-рыбак. Его запасы еды и воды были уже на исходе. Обессиленному мужчине полицейские помогли выбраться из салона, а когда поняли, что идти он не сможет, подхватили под руки. И так несли его несколько километров, пока не вышли к патрульной машине. А затем уже передали родным.

"Родственники и попавший в беду гражданин выразили признательность и слова благодарности сотрудникам полиции", - отметили в пресс-службе ведомства.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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