В Нальчике из груди пациента достали введенную 10 лет назад иглу

Операционная бригада Республиканской клинической больницы КБР благодаря хирургическому вмешательству извлекла из грудной клетки 39-летнего мужчины иглу, которая находилась там больше 10 лет. Как сообщили в пресс-службе больницы, пациент не обращался к врачам, пока инородное тело не стало причинять боль.

- Пациент в последние 2-3 месяца, начал отмечать появление кашля, боли в грудной клетке усиливающиеся при кашле, акте дыхания. На рентгенографии органов грудной клетки выявлено инородное тело в правом легком, - отметили в медицинском учреждении.

Хирурги достали иглу из латерального сегмента средней доли правого легкого. Операция прошла успешно и не вызвала осложнений у пациента. Как отметили в РКБ республики, подобные случаи не так уж и редки. Примерно 2-3 процента пациентов отделений грудной хирургии с поражениями грудной клетки связаны с обнаружением в них инородных тел.