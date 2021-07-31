В Нальчике из груди пациента достали введенную 10 лет назад иглу

Новости

Красильников и Стояновский вышли в плей-офф Олимпиады в пляжном волейболе 11:24
В Москве после массовой драки в ТЦ задержано 50 человек 11:08
Рогозин: Падение давления в отсеке "Звезды" не связано со стыковкой "Науки" 10:58
На Олимпиаде в Токио разыграны медали в парусном спорте в классе "RS:X" 10:41
Видео: В Измире зафиксировали падение метеорита 10:30
В РФ продлили упрощенный порядок регистрации безработных 10:25
Депутат Верховной Рады предупредил об увеличении тарифов ЖКХ на 70% 09:59
Белорус Литвинович победил в прыжках на батуте на ОИ-2020 09:56
В московском метро началось тестирование Face Pay с пассажирами 09:37
Проценко оценил вероятность нового локдауна из-за COVID-19 09:29
В субботу воздух в Москве прогреется до 28 градусов 09:26
Российские дзюдоисты сразятся за бронзовые награды на Олимпийских играх 09:19
Источник: Крыховяк покидает "Локомотив" 09:07
Стрелки принесли Испании первое золото Олимпиады в Токио 08:57
Ученые допустили появление штамма коронавируса со смертностью 35% 08:51
Россиян предупредили о новой схеме обмана с фальшивыми справками о вакцинации 08:20
Российские дзюдоисты вышли в полуфинал в смешанных командах 08:11
Тимаков: Дети стали значительно чаще болеть COVID-19 07:40
Глава ОКР Поздняков: На этих Играх я самый счастливый президент НОК 07:34
Российские волейболистки обыграли американок и вышли в плей-офф Олимпиады 07:02
Российские саблистки вышли в полуфинал командного турнира Олимпиады 06:35
В США количество госпитализаций с COVID-19 достигло рекордного уровня 06:30
Врач предупредил о смертельной опасности "солнечных татуировок" 06:15
Гимнастка Байлз не выступит еще в двух видах программы на Играх в Токио 05:59
Российские пловцы стали предпоследними в смешанной комбинированной эстафете 05:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
31.07.2021 11:16
Рубрика: Общество

В Нальчике из груди пациента достали введенную 10 лет назад иглу

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)
Фото: Пресс-служба РКБ Кабардино-Балкарии Фото: Пресс-служба РКБ Кабардино-Балкарии
Фото: Пресс-служба РКБ Кабардино-Балкарии

Операционная бригада Республиканской клинической больницы КБР благодаря хирургическому вмешательству извлекла из грудной клетки 39-летнего мужчины иглу, которая находилась там больше 10 лет. Как сообщили в пресс-службе больницы, пациент не обращался к врачам, пока инородное тело не стало причинять боль.

Фото: iStock
В больнице Нальчика врачи достали нож из глазницы пациента

- Пациент в последние 2-3 месяца, начал отмечать появление кашля, боли в грудной клетке усиливающиеся при кашле, акте дыхания. На рентгенографии органов грудной клетки выявлено инородное тело в правом легком, - отметили в медицинском учреждении.

Хирурги достали иглу из латерального сегмента средней доли правого легкого. Операция прошла успешно и не вызвала осложнений у пациента. Как отметили в РКБ республики, подобные случаи не так уж и редки. Примерно 2-3 процента пациентов отделений грудной хирургии с поражениями грудной клетки связаны с обнаружением в них инородных тел.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

Главное сегодня

Путин поручил создать межведомственную комиссию по историческому просвещению
В РФ продлили упрощенный порядок регистрации безработных
Минздрав автоматически будет передавать МВД справки о здоровье водителей
Блинкен: США уволят 182 сотрудника в диппредставительствах в РФ
Проценко развеял миф о возможности заражения COVID-19 от прививки
В Минздраве разработали памятку для переболевших COVID-19
Геронтолог Алексей Москалев: 120 лет для жизни человека - не предел