На Кубани в начале августа ожидается жара до 40 градусов

В первые дни августа на территории Краснодарского края ожидается повышение температуры воздуха. Жара будет в некоторых районах будет достигать 39-40 градусов по Цельсию. ГУ МЧС региона объявило в крае экстренное предупреждение.

- С 1 по 3 августа в Краснодарском крае, за исключением Черноморского побережья, ожидается сильная жара. Температура воздуха достигнет +40 градусов. В связи с этим ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

При этом, по данным Краснодарского центра по гидрометеорологии, на Черноморском побережье жара не будет столь сильной. Здесь ожидается переменная облачность и легкий ветер, температура днем - 28-33 градуса. Температура воды по всему побережью будет колебаться в районе 26-27 градусов тепла.