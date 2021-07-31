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31.07.2021 12:08
Рубрика: Происшествия

На Кубани возбудили уголовное дело после выпадения туриста из парашюта

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело после того, как 30 июля турист выпал из парашюта во время занятий парасейлингом. Мужчина упал в воду с 15-метровой высоты и получил различные травмы. Как сообщили в пресс-службе следственного ведомства, уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Как установило следствие, 30 июля мужчина решил прокатиться на экстремальном аттракционе, который буксировало маломерное судно. Во время буксировки на расстоянии около 100 метров от берега турист выпал с парашюта в Черное море, получив при этом серьезные травмы, - отметили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Парасайленг - вид экстремального отдыха, при котором специальный парашют крепят к движущемуся транспорту и человек парит в воздухе на высоте 10-30 метров. Скорость движения при этом составляет около 50 километров в час. Следствию предстоит выяснить, как удерживающая система могла расстегнуться, а мужчина выпасть из нее. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Как сообщалось ранее, в Туапсинском районе Краснодарского края мужчина выпал из аттракциона "Парашют" с 15-метровой высоты и получил травмы.

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