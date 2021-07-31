На Кубани возбудили уголовное дело после выпадения туриста из парашюта

Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело после того, как 30 июля турист выпал из парашюта во время занятий парасейлингом. Мужчина упал в воду с 15-метровой высоты и получил различные травмы. Как сообщили в пресс-службе следственного ведомства, уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

- Как установило следствие, 30 июля мужчина решил прокатиться на экстремальном аттракционе, который буксировало маломерное судно. Во время буксировки на расстоянии около 100 метров от берега турист выпал с парашюта в Черное море, получив при этом серьезные травмы, - отметили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Парасайленг - вид экстремального отдыха, при котором специальный парашют крепят к движущемуся транспорту и человек парит в воздухе на высоте 10-30 метров. Скорость движения при этом составляет около 50 километров в час. Следствию предстоит выяснить, как удерживающая система могла расстегнуться, а мужчина выпасть из нее. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Как сообщалось ранее, в Туапсинском районе Краснодарского края мужчина выпал из аттракциона "Парашют" с 15-метровой высоты и получил травмы.