Роспотребнадзор разработал прядок создания коллекций микроорганизмов и вирусов

"Коллекционная деятельность, связанная с использованием патогенных микроорганизмов и вирусов, является одним из приоритетных направлений в рамках обеспечения биологической безопасности Российской Федерации и направлена на сохранение санитарно-эпидемиологического, эпизоотического и фитосанитарного благополучия населения Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту документа.

Как уточняется в самом проекте, государственные коллекции патогенов делятся на три категории по степени опасности сохраняемых возбудителей и объемам коллекционных фондов. 1-я категория - это более 1000 различных штаммов высокого уровня патогенности для человека, животных и растений на хранении, более 5000 различных штаммов среднего и низкого уровня патогенности для человека, животных и растений.

2-я категория содержит более 100 различных штаммов высокого уровня патогенности для человека, животных и растений на хранении и более 3000 штаммов среднего и низкого уровня патогенности.

3-я категория содержит до 100 различных штаммов высокого уровня патогенности для человека, животных и растений или не содержат их, а также до 3000 различных штаммов среднего и низкого уровня патогенности.

Сегодня существует государственная коллекция микроорганизмов. Ее фонд насчитывает свыше 2200 объектов хранения и является уникальным. Наибольшую ценность представляют коллекции сибиреязвенного микроба, возбудителей эмерджентных, карантинных и экзотических инфекционных болезней животных - возбудителей листериоза, контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота, вирусов африканской и классической чумы свиней, африканской чумы лошадей, лихорадки долины Рифт, блютанга, оспы и чумы мелких жвачных, бешенства и др.