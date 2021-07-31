США ввели санкции против кубинских силовиков

США в пятницу ввели санкции против кубинской полиции и двух ее руководителей в ответ на подавление протестов правительством Гаваны 11-12 июля. Президент Джо Байден пообещал дальнейшие рестрикции, сообщает Reuters.

Целями санкций являются два руководителя полицейских сил, а также национальная полиция кубинского министерства внутренних дел, информирует министерство финансов США. При этом отмечалось, что по сути ограничения носят символический характер.

"Санкций будет больше, если на Кубе не произойдут радикальные перемены", - заявил президент Байден. Эти действия были реакцией "на подавление протестов на Кубе, которые начались 11 июля", отметил он.

Байден также сказал, что попросил казначейство и государственные ведомства доложить через месяц о работе над обеспечением денежных переводов американцев на Кубу без получения прибыли кубинскому правительству. Кроме того, продолжится работа над планом, чтобы попытаться предоставить кубинцам беспроводную связь и увеличить штат посольства США.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил в беспорядках Соединенные Штаты, которые в последние годы ужесточили многолетнее торговое эмбарго на остров. Кубинский руководитель отметил, что многие протестующие были искренними, но ими манипулировали с помощью организованной в США кампании в социальных сетях.