У полицейских следователей в работе 900 тысяч уголовных дел

В МВД России прошло оперативное совещание, на котором заместитель министра внутренних дел РФ - начальник Следственного департамента МВД России генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев рассказал, как за прошедшие полгода работали его подчиненные.

В производстве сотрудников в это время было больше 900 тысяч уголовных дел. По словам генерала, лучше всего в этом году работали следственные подразделения МВД по Республике Калмыкия и по Кабардино-Балкарской Республике, главные управления МВД по Воронежской, Московской, Новосибирской, Свердловской областям, управления МВД по Оренбургской и Тамбовской областям.

Главный полицейский следователь страны объявил благодарность министра "за высокую результативность служебной деятельности, проявленные инициативу, ответственность и профессионализм" троим руководителям органов предварительного следствия в системе МВД. Поощрения получили заместитель начальника ГУ МВД по Московской области - начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Александр Воронин, заместитель начальника ГУ МВД по Самарской области - начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Алексей Зеленов и заместитель Министра внутренних дел по Республике Алтай - начальник Следственного управления полковник юстиции Александр Медведев.

Благодарность заместителя министра внутренних дел РФ - начальника Следственного департамента МВД была объявлена руководителям органов следствия МВД по Республике Дагестан, Чеченской Республике и Республике Крым, главных управлений МВД по Алтайскому и Краснодарскому краям, Кемеровской области, управлений МВД по Астраханской и Оренбургской областям.

А еще на совещании были награждены 15 следователей, отличившихся при расследовании уголовных дел. Они награждены ценными подарками и благодарственными письмами. Правда, за какие конкретно дела их наградили, в министерстве не раскрыли.

Обращаясь к подчиненным, Сергей Лебедев сказал: "В рамках расследования уголовных дел следователи ежедневно принимают огромное количество процессуальных решений, за каждым из которых стоит судьба человека. Ваш профессионализм и эрудиция позволяют разобраться в каждой непростой ситуации и успешно завершить расследование".